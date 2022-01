John Terry adore remonter le moral des fans de Tottenham et la légende de Chelsea a récemment aimé leur rappeler le manque de trophées après avoir écouté leur chanson pour lui

John Terry n’a jamais hésité à affronter les fans et les supporters de Tottenham sont souvent dans sa ligne de mire.

Même à la retraite, la légende de Chelsea a aimé se retrouver face à face avec l’opposition et l’a démontré la saison dernière à White Hart Lane en tant qu’assistant de Dean Smith à Aston Villa.

. – .

Terry voulait rappeler aux fans des Spurs se moquant de lui que leur club n’est pas connu pour le succès, alors qu’il est l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de la Premier League.

Les fans des Spurs ont raillé Terry en chantant leur chanson sur l’ancien capitaine Ledley King étant meilleur que lui – seulement pour qu’il se retourne et brandisse un trophée imaginaire dans leur direction.

Terry, qui a remporté cinq titres au cours de son illustre passage à Stamford Bridge où il a affronté à plusieurs reprises les rivaux amers de Chelsea à Londres, a confirmé les informations sur Instagram après le match.

Il a posté une photo de l’histoire sur son compte Instagram avec une série de trophées et un emoji au visage riant.

Terry a posté ceci sur son histoire Instagram, semblant confirmer qu’il avait répondu aux fans vocaux des Spurs

Alors que beaucoup considéreraient les actions de Terry comme un peu de plaisanterie, cela aurait pu s’avérer être un autre rappel douloureux aux fans des Spurs de la raison pour laquelle leur talisman Harry Kane était si désireux de quitter le club cet été.

Kane a fait part au club de son désir à la hauteur de son ambition personnelle de remporter des trophées.

Manchester City le voulait, mais les champions de Premier League ont été rebutés par le prix demandé par le président Daniel Levy.

Tottenham n’a plus remporté de trophée depuis qu’il a battu Chelsea en Coupe de la Ligue en 2008, Terry leur refusant la possibilité de mettre fin à leur sécheresse il y a six ans à Wembley.

Le défenseur a ouvert le score devant les fans des Spurs lors de la victoire 2-0.

Terry fait désormais partie du staff de Chelsea et sera sans aucun doute à Stamford Bridge mercredi soir où il espère que ses Blues bien-aimés briseront à nouveau le cœur de Tottenham en Coupe de la Ligue, cette fois en demi-finale.

