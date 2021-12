John Terry annonce qu’il rentre à la maison alors qu’il retourne à Chelsea pour travailler avec les joueurs de l’académie et nourrir les prochains Mason Mount et Reece James

John Terry est de retour à Chelsea après cinq ans d’absence de Stamford Bridge.

L’ancien capitaine de 41 ans retournera dans l’ouest de Londres au cours de la nouvelle année pour aider l’équipe de développement des jeunes de l’académie.

Terry retournera au club où il a un statut légendaire

.

Terry est à la recherche d’un nouveau défi depuis son départ de Villa l’été dernier

Annonçant la nouvelle sur Twitter, il a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer que je rentre à la maison et que j’ai assumé un rôle de consultant à l’académie de Chelsea.

« En plus d’animer des séances d’entraînement sur le terrain, je participerai aux discussions sur l’entraînement et au mentorat de nos joueurs de l’académie. »

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club, Terry a mené Chelsea vers un grand succès, dès le début des années 2000.

Il a remporté cinq titres de Premier League, cinq FA Cups et une Ligue des champions en son temps à Stamford Bridge, devenant ainsi le joueur le plus décoré du club.

Il a également remporté cinq coupes de la ligue et une Ligue Europa en plus de 700 apparitions pour Chelsea.

Le responsable du développement de la jeunesse, Neil Bath, a déclaré à propos de cette nomination : « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau John à [training ground] Cobham dans un rôle qui consistera à entraîner et à encadrer la prochaine génération de jeunes joueurs de notre Académie.

.

Terry formera la prochaine génération de talents à Chelsea qui espère suivre les traces de Mason Mount et passer de l’équipe de jeunes à l’équipe première

« Il va sans dire que l’expérience de John dans le jeu, à la fois en tant que joueur de classe mondiale et plus récemment en tant qu’entraîneur adjoint de la Premier League, sera inestimable pour tout le monde dans le bâtiment.

« Il sera un excellent mentor pour nos joueurs et un atout fantastique pour notre personnel d’entraîneurs. Nous avons hâte qu’il se lance.

Terry est passé par l’académie de Chelsea après avoir rejoint le club à 14 ans.

Sur ses 717 apparitions, il en a fait 500 en tant que capitaine. Depuis qu’il a pris sa retraite, il a travaillé chez Aston Villa mais a quitté son poste d’assistant de Dean Smith l’été dernier et il est entendu qu’il s’est vu proposer plusieurs rôles en tant que manager.

Terry, qui a également été capitaine de l’équipe d’Angleterre pendant six ans, espère reproduire ses anciens coéquipiers Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard et faire ses premiers pas dans la gestion dans un proche avenir.

