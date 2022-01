John Terry critique la liste des honneurs du Nouvel An et remet en question le manque de médailles pour les légendes de la Premier League, mais Gary Neville insiste sur le fait qu’il n’en veut pas

John Terry s’est demandé pourquoi si peu de légendes récentes du football anglais ont été reconnues sur les listes des distinctions honorifiques de la Reine.

Après l’annonce de la liste du Nouvel An 2022, l’icône de Chelsea s’est rendue sur les réseaux sociaux pour donner son avis.

Terry a remporté cinq titres de Premier League avec Chelsea, ainsi que cinq FA Cup et la Ligue des champions

Je ne pense pas que je sois proche, mais je préférerais avoir un prix de joueur le plus amélioré pour une équipe du dimanche qu’un prix sur ce lot 👍 https://t.co/rEUHduZ5GQ – Gary Neville (@GNev2) 1er janvier 2022

Terry a tweeté : « Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Ashley Cole, Nicky Butt, Rio Ferdinand, Sol Campbell, Jamie Carragher, Wayne Rooney, n’ont jamais été honorés pour leurs services au football ?

« Nous parlons du MEILLEUR du MEILLEUR JAMAIS ? »

Cependant, toutes les personnes sur la liste ne sont même pas intéressées à recevoir un honneur.

Gary Neville a rapidement répondu: « Je ne pense pas que je sois proche, mais je préférerais avoir un prix de joueur le plus amélioré pour une équipe du dimanche qu’un prix de ce lot. »

Gary Neville a remporté huit titres de Premier League avec Manchester United, trois FA Cup et deux Champions League

Steve Holland, le manager adjoint de l’Angleterre, a reçu un MBE en reconnaissance d’avoir aidé l’équipe à la finale de l’Euro 2020, leur première grande apparition en finale en 55 ans.

Et la manager de Chelsea Women, Emma Hayes, a reçu un OBE après avoir aidé les Blues à conserver leur titre de Super League féminine en 2021 et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Loin du football, la championne de tennis de l’US Open Emma Raducanu a reçu un MBE sur la liste des honneurs du Nouvel An 2022.

Pendant ce temps, les héros olympiques et paralympiques britanniques de Tokyo ont dominé la liste, le couple en or Jason et Laura Kenny recevant respectivement le titre de chevalier et le titre de dame.

Les médaillés d’or Hannah Cockroft, Tom Daley, Adam Peaty et Max Whitlock étaient parmi les autres noms vedettes de l’été à être reconnus avec les OBE.