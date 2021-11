John Terry dit que Declan Rice est « le meilleur milieu de terrain du football mondial » après la victoire de West Ham contre Liverpool, Manchester United a déclaré avoir commis une grosse erreur de transfert

John Terry a qualifié Declan Rice de « meilleur à sa place dans le football mondial » après que le milieu de terrain a mené West Ham à une remarquable victoire 3-2 contre Liverpool.

Les Hammers ont devancé leurs homologues de Scouse à la troisième place du classement de la Premier League après une compétition palpitante, qui a vu les Reds manquer une séquence de 26 matchs sans défaite, ce qui aurait battu le record de tous les temps du club établi par l’équipe de Bob Paisley en 1982.

.

Rice continue d’exceller au cœur du milieu de terrain de West Ham

Après avoir pris les devants grâce à une erreur précoce d’Alisson, West Ham n’a pas pu faire grand-chose pour empêcher le magnifique coup franc de Trent Alexander-Arnold, mais ils se sont ralliés en seconde période.

Les buts de Pablo Fornals et de Kurt Zouma ont ravi le London Stadium, avant qu’une frappe tardive de Divock Origi n’assure une fin mordante à un match passionnant dans l’East End.

Portant le brassard de capitaine, Rice, 22 ans, a toujours contenu Jordan Henderson, Thiago et Fabinho et a été une force motrice.

S’adressant à Twitter, l’ancien capitaine de Chelsea et de l’Angleterre, Terry, a salué la jeune star anglaise en déclarant : « Declan Rice est le meilleur à son poste dans le football mondial. Quel joueur. »

Le joueur de 22 ans a fait plus de tacles que quiconque sur le terrain et mène sa charge en Europe

DECLAN RICE STATS VS LIVERPOOL

Le milieu de terrain de West Ham a joué un rôle déterminant contre les Reds

91 % de précision des passes 75 % au total des duels gagnés 21 tentatives de passes en avant 18 passes en avant réussies 10 récupérations de balle 6 tentatives de tacles 5 tacles réussis 1 interception 1 changement

West Ham est désormais troisième de la Premier League après avoir remporté quatre matchs au rebond et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec deux matchs à jouer.

Rice était liée à des déménagements à Chelsea et Manchester United cet été, mais les clubs ont été perturbés par la valeur de 100 millions de livres sterling du club.

Compte tenu de son âge, de son expérience internationale et des grandes améliorations qu’il a déjà apportées, Trevor Sinclair a déclaré à talkSPORT que c’était une grosse erreur de jugement de signer Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo contre Rice.

L’ancienne star d’Angleterre et de Man City a déclaré au talkSPORT Breakfast: « Je reviens à l’été où ils ont fait leurs signatures – je ne pensais pas qu’ils avaient besoin d’un ailier et je ne pensais pas qu’ils avaient besoin d’un attaquant. J’ai dit qu’ils avaient besoin d’un arrière droit et d’un milieu de terrain titulaire.

getty

Rice est un leader sur le terrain et est capitaine de West Ham à seulement 22 ans

« Declan Rice, s’il joue avec Scott McTominay ou Fred, la différence de performance dans cette équipe de Man United serait vaste, très différente. »

Sinclair a également déclaré après la victoire de West Ham contre Everton en octobre que c’était une erreur des Red Devils de ne pas poursuivre un mouvement et ils le regretteront maintenant avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer en difficulté.

Il a déclaré : « Rice jouait contre [Abdoulaye] Doucoure à Everton – et il venait de ruiner Manchester United. Il [Rice] le laissa dans son ombre. Doucoure ne pouvait pas s’approcher de lui.

«Ce fut l’une des performances de milieu de terrain les plus complètes que j’ai vues depuis longtemps – avec le ballon, sans ballon, discipliné.

« Il a 22 ans. Si Manchester United pouvait avoir quelqu’un comme Rice, je ne pense pas que nous ayons cette conversation. »