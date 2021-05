John Terry dit qu’il n’accepterait “ jamais ” un emploi à Tottenham et révèle que son “ objectif final ” est de gérer Chelsea comme son ami proche Frank Lampard

John Terry a révélé que son “ objectif final ” était de gérer Chelsea et a déclaré qu’il n’accepterait “ jamais ” le poste de Tottenham.

L’icône des Blues, qui a dirigé le club de l’ouest de Londres à cinq titres de Premier League pendant son séjour à Stamford Bridge, est actuellement assistant de Dean Smith à Aston Villa.

Terry dit qu’il ne gérera jamais les Spurs

Et dans une large interview avec The Times samedi, Terry a révélé qu’il avait refusé deux offres de “ clubs de taille décente ” pour faire ses premiers pas dans la gestion.

«Mon ambition est très, très claire», a-t-il déclaré au journal. «Il y a un objectif final pour moi et c’est la gestion du Chelsea Football Club. Mon équipe va gagner – je l’espère – très honnête, très organisée, très bien entraînée, très bien préparée et avec quatre arrières.

«Je regarde Lamps [Frank Lampard] et Stevie [Gerrard] et le succès qu’ils ont tous les deux eu. Lampes à sa première saison à Chelsea et ce que Stevie a fait aux Rangers est incroyable. Je n’étais probablement pas prêt à devenir entraîneur à l’époque. Je suis maintenant. Mais je ne vais pas me lancer dans quoi que ce soit. J’ai refusé deux emplois depuis que je suis ici.

Terry s’est fait un nom en tant que vrai footballeur à Chelsea aux côtés de Jose Mourinho et Frank Lampard

«Des clubs de taille décente. Mais il me faudra quelque chose de spécial pour partir d’ici. Il me reste un an à Villa. Je suis dans une position privilégiée car je ne suis pas pressé. Je veux être n ° 1 mais j’y arriverai à un moment donné. “

Les Spurs sont à la recherche d’un nouveau manager permanent cet été après Jose, Ryan Mason prenant le relais à titre temporaire lorsque Mourinho a été limogé en avril.

Et Terry est catégorique qu’il n’y a aucune chance qu’il suive jamais Mourinho en prenant un poste à Tottenham compte tenu de son affiliation avec Chelsea.

«Ne le prenez jamais», a-t-il ajouté. “Jamais. Spurs est le seul que je ne prendrais pas. Je suis presque sûr que je ne serais pas non plus le bienvenu à West Ham.