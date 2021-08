John Terry fait l’éloge de la star d’Arsenal après la victoire de Chelsea aux Emirats .

John Terry a regardé son ancien club Chelsea sceller une victoire 2-0 sur Arsenal (PA)

John Terry a été impressionné par le milieu de terrain d’Arsenal Emile Smith Rowe alors que Chelsea a scellé une victoire 2-0 à l’Emirates Stadium dimanche.

Les buts de Romelu Lukaku et Reece James ont suffi à assurer les trois points de l’équipe de Thomas Tuchel, tandis que Mikel Arteta a livré un autre affichage décousue.

Arsenal a également été hué hors du terrain par ses propres supporters à la mi-temps et après le coup de sifflet à temps plein.

De nombreux joueurs d’Arsenal ont eu du mal à avoir un impact contre les détenteurs de la Ligue des champions, mais Smith Rowe a réussi à attirer l’attention de Terry en fin de match.

Avec Arsenal déjà 2-0 derrière, Smith Rowe a récupéré le ballon au milieu du terrain et a dribblé dans le milieu de terrain de Chelsea.

Terry, qui regardait le match, a posté un clip du moment fort de Smith Rowe sur Instagram avec la légende : “Emile Smith Rowe est un joueur”.

John Terry a fait l’éloge d’Emile Smith Rowe lors de la défaite d’Arsenal contre Chelsea (Instagram)

Terry a également fait l’éloge de Lukaku après que la nouvelle signature de 97,5 millions de livres sterling de Chelsea ait permis à l’équipe de Tuchel de prendre un excellent départ à l’Emirates Stadium.

Après que Lukaku ait marqué son but, Terry a posté une rediffusion sur Instagram avec la légende : ” Romelu Lukaku quel début. Regardez la course après qu’il l’ait licencié.

John Terry a félicité Romelu Lukaku après avoir marqué le premier but de Chelsea contre Arsenal (Instagram)

S’exprimant après le match, Tuchel s’est dit satisfait de la rapidité avec laquelle Lukaku s’est adapté à ses nouveaux coéquipiers de Chelsea.

“Je suis très content de la façon dont il s’est déjà intégré”, a déclaré le manager de Chelsea.

«C’est un gars très intelligent, il aime être dans le groupe et c’est un leader très démocrate, donc il parle à tout le monde.

«Il est très sympathique, humble et totalement compétitif, donc il donne quelque chose à notre jeu que nous n’avions pas tellement pour protéger les ballons et jouer très directement en amont jusqu’au dernier trio.

«Il ne peut pas mieux commencer qu’avec un but. Il a failli en marquer un deuxième, mais pour un gros arrêt de Bernd Leno et il a également aidé quelques demi-chances et chances, donc c’est un bon début. Maintenant, nous devons nous améliorer à partir d’ici.

