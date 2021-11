John Terry félicite Harry Maguire d’être devenu le meilleur défenseur d’Angleterre, le capitaine de Manchester United étant désormais à égalité de buts avec la légende de Liverpool Robbie Fowler

John Terry a fait l’éloge d’Harry Maguire après que le défenseur de Manchester United est devenu le meilleur défenseur d’Angleterre.

Maguire a connu une bonne semaine pour les Three Lions en marquant lors des victoires contre l’Albanie et Saint-Marin pour aider à réserver une place à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Maguire a marqué sept fois pour l’Angleterre

Cela a porté le total des buts de l’arrière central avec l’Angleterre à sept, éclipsant les six que la légende de Chelsea Terry a marqué en jouant pour son pays.

Le capitaine de Man United a également maintenant, remarquablement, le même nombre de buts internationaux que Liverpool Robbie Fowler a réussi dans un maillot des Three Lions.

Et Terry a envoyé un message de félicitations à Maguire après avoir marqué contre Saint-Marin.

L’ancien capitaine de Chelsea et de l’Angleterre a écrit sur Twitter : « @HarryMaguire93 Félicitations mon pote @England Meilleur buteur du défenseur.

« Voyons si quelques-uns de ces experts en parlent. »

Terry faisait référence aux commentaires de Roy Keane la semaine dernière qui ont suscité de nombreuses critiques.

Maguire s’est mis les doigts dans les oreilles après avoir marqué contre l’Albanie après avoir été critiqué pour des défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City, United s’éloignant rapidement de la course au titre et ayant besoin de Cristiano Ronaldo pour les sauver en Europe.

Le geste a été interprété comme une tentative de Maguire de « faire taire les critiques » par l’équipe d’experts d’ITV, tous les trois étant d’accord pour dire que c’était la mauvaise chose à faire.

Maguire a été martelé pour sa célébration contre l’Albanie

La légende de United Keane, qui est exactement l’un des critiques que Maguire essayait de faire taire, était la plus consternée de toutes.

Et le fougueux Irlandais ne s’est pas retenu en réagissant à la célébration du défenseur.

« Il met évidemment ses mains comme s’il faisait taire les critiques, mais je pense que c’est embarrassant », a déclaré Keane.

«Il a été une honte ces derniers mois pour Manchester United et il pense aux scores et cela va faire taire ses critiques. Gênant. »