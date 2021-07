John Terry répond aux plans de Chelsea pour la parade des trophées de la Ligue des champions qui humiliera Tottenham lors du match amical de pré-saison

John Terry n’a jamais hésité à affronter les fans de Tottenham.

En mai, la légende de Chelsea, qui est partie lundi en tant qu’assistante de Dean Smith à Aston Villa, a eu une altercation divertissante avec un segment des 10 000 fans des Spurs présents à White Hart Lane alors que son équipe sortait vainqueur 2-1.

Terry a toujours eu une relation chaotique avec ceux du nord de Londres

Les fans des Spurs ont raillé Terry en disant que Ledley King était meilleur que lui, seulement pour qu’il se retourne et brandisse un trophée imaginaire dans leur direction.

Et l’icône du Blues était de nouveau au rendez-vous lundi matin.

Le quintuple vainqueur de la Premier League a publié une série d’emojis rieurs dans une histoire qui a révélé que son ancien club défilera le trophée de la Ligue des champions lors d’un match amical contre Tottenham le mois prochain.

Terry a remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2012, une victoire qui a brisé le cœur des Spurs.

Tottenham, après avoir terminé quatrième du classement de la Premier League, espérait jouer dans la compétition d’élite européenne la saison suivante.

Et avec Chelsea terminant sixième, la seule façon pour eux de figurer dans l’édition 2012/13 de la Ligue des champions était de la gagner – et ils l’ont fait de manière dramatique.

Terry a quitté Stamford Bridge pour Villa à l’été 2017, assumant le poste de capitaine et jouant 32 fois pour l’équipe des Midlands au cours de la saison qui a suivi.

Il est ensuite revenu en tant qu’entraîneur-chef adjoint lorsque Dean Smith a pris en charge à Villa Park en octobre 2018.

Le joueur de 40 ans a confirmé qu’il souhaitait désormais devenir manager dans une déclaration de départ sur le site officiel de Villa.

Il a déclaré: «Ce fut un immense honneur et privilège d’avoir passé ces trois dernières années à Aston Villa, mais je pense que le moment est venu de prendre la décision extrêmement difficile de passer à autre chose.

Terry a été un membre indispensable de l’équipe de Villa

«Je veux être aussi respectueux que possible envers le manager et tout le monde à Aston Villa et, après avoir sérieusement réfléchi à mon avenir au cours de l’été, je ne pense vraiment pas qu’il soit juste d’entrer dans une nouvelle saison sans être certain de voir cela à travers.

“Mon plan immédiat est de passer du temps de qualité avec ma famille et, par la suite, j’espère, accepter quelques invitations à visiter des clubs et des managers à travers l’Europe pour développer mon but et mon objectif de devenir manager.

“J’ai toujours eu l’ambition d’évoluer dans la gestion du football et, si la bonne opportunité se présente, je me sens prêt à relever un tel défi.”