Matt Law du Daily Telegraph a rapporté que John Terry était de retour à Chelsea en tant qu’entraîneur à temps partiel :

John Terry retourne à Chelsea. Plus de détails ici de @Matt_Law_DT https://t.co/UX0pf3zxQ2 – Telegraph Football (@TeleFootball) 29 décembre 2021

John Terry revient à Chelsea en tant qu’entraîneur

Légende de retour à Stamford Bridge

La légende du club et ancien capitaine John Terry est retourné à Chelsea pour travailler avec l’équipe de l’académie à temps partiel quatre ans après avoir quitté le club. Le rôle a été décrit comme un rôle de conseil en coaching où il cherchera à dénicher de nouveaux talents tout comme il l’a été lorsqu’il a commencé son parcours d’écolier.

Terry était à Chelsea pendant deux décennies jusqu’à ce qu’il parte et rejoigne Aston Villa en tant qu’entraîneur. Il a quitté ce rôle en 2021 avec des rumeurs le liant au poste de directeur alors vacant à Newcastle United, un rôle qui est finalement allé à Eddie Howe.

Terry a été une figure centrale du succès de Chelsea, jouant plus de 700 fois et voyant un déluge de trophées, dont cinq titres de Premier League et un succès en Ligue des champions en 2012, bien qu’il n’ait pas joué car il a été suspendu pour la finale. Il a notamment enlevé son survêtement lorsque Chelsea a gagné pour révéler son kit complet en dessous alors qu’il rejoignait ses coéquipiers pour célébrer la victoire du principal prix du club européen.

Déclaration officielle du club sur le retour de John Terry Chelsea

Le site officiel du club expliquait comment Terry travaillerait avec le programme de développement :

« En plus de fournir un encadrement sur le terrain, notre ancien capitaine de club contribuera aux discussions d’entraînement avec ses collègues, encadrera les joueurs de l’Académie et soutiendra le dialogue avec les parents. Il commencera le rôle à temps partiel au début du mois prochain. Cette flexibilité est bénéfique à la fois pour John et pour l’Académie, car elle lui permet de continuer à développer ses propres compétences d’entraîneur parallèlement à d’autres engagements, tout en étant utilisé de manière optimale dans le cadre de notre programme de développement.

Terry tient à faire sa marque dans l’entraînement et la gestion et Chelsea ne se mettra pas en travers de son chemin si de nouvelles opportunités se présentent. Le rôle d’entraîneur est suffisamment flexible pour lui permettre de partir si la situation se présente.

Photo principale

Intégrer à partir de .