L’acteur a affirmé que Nancy Reagan lui avait dit que c’était le “fantasme” du royal de danser avec lui. Et il a ensuite fait tournoyer Diana sur la piste de danse lors de la fête.

Travolta a décrit s’être approchée nerveusement de la princesse pour lui demander si elle aimerait danser avec lui.

L’acteur hollywoodien a ajouté qu’il s’agissait d’un “moment de livre d’histoire”.

S’exprimant dans le nouveau documentaire de PBS, In Their Own Words, Travolta a déclaré: “Vers 22 heures du soir, Nancy Reagan a tapoté sur mon épaule et a dit:” La princesse, son fantasme est de danser avec vous. Voudriez-vous danser avec elle ce soir ?

“Et j’ai dit, ‘Eh bien, bien sûr.’

“Mon cœur commence à s’emballer, tu sais, et je tape [Diana] sur l’épaule et elle se retourne et me regarde, et elle a eu ce genre de plongeon timide [of her chin] c’est ce qu’elle a fait, et elle a levé les yeux vers moi, et j’ai dit : « Voudriez-vous danser avec moi ?

“C’était un moment de livre d’histoires.

“Nous nous sommes inclinés quand c’était fini, et, vous savez, elle était partie, et j’étais partie, et ma voiture s’est transformée en citrouille.”

La danse de Diana avec Travolta en novembre 1985 a eu lieu lors de sa première visite officielle avec le prince Charles aux États-Unis.

LIRE LA SUITE: Lady Kitty s’exprime après que le père Earl Spencer a raté le mariage

Il a déclaré à Esquire Mexico : ” Me présenter correctement à Diana, lui transmettre de la confiance et lui demander d’être ma partenaire de danse était une mission compliquée.

“Pensez au moment. Nous sommes à la Maison Blanche. Il est minuit. Toute la scène est comme un rêve.

“Je m’approche d’elle, lui touche l’épaule, lui demande de danser.

“Elle se retourne et quand elle me voit, elle affiche ce sourire envoûtant, un peu triste, et accepte mon invitation.

“Nous étions là, à danser ensemble comme dans un conte de fées. Qui pourrait imaginer qu’un jour quelque chose comme ça va vous arriver ?

“J’ai été assez intelligent pour l’enregistrer dans ma mémoire comme un moment magique très spécial.”