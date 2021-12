John Travolta et ses enfants apparaissent dans une vidéo de vacances réconfortante

Joyeux Noël des Travoltas !

Le jour de Noël, John Travolta a posté sur son Instagram une vidéo de lui en train de câliner sur un lit avec ses enfants, sa fille Ella Bleu Travolta, 21, et sont Benjamin Travolta, 11 ans et l’un des chiens de la famille, un mélange de caniches et la lecture Une visite de Saint-Nicolas, alias La nuit avant Noël.

« Joyeux Noël à tous », a écrit John en légende du message.

Elle a répondu avec trois emojis coeur rouge.

La veille de Noël, l’acteur de Pulp Fiction a partagé sur Instagram un montage vidéo de clips familiaux plus réconfortants, y compris des images de lui-même et d’Ella dans un avion et de jolis moments avec le chien. La fille de l’acteur a partagé le même message en écrivant : « Noël est presque là et j’ai encore 14 ans et une fille étrange dans l’âme. »

Ceci marque le deuxième Noël de la famille sans la femme de John et la mère des enfants, Kelly Preston. L’actrice Jerry Maguire est décédée à 57 ans d’un cancer du sein en juillet 2020. Elle a été précédée dans la mort par le fils du couple Jett Travolta, décédé à l’âge de 16 ans en 2009.