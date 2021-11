C’est une autre preuve que la famille Travolta a tout le talent.

Ella Bleu Travolta a présenté sa voix et son écriture dans une publication Instagram du 28 novembre. « Il y a quelque chose sur lequel je travaille depuis un an et qui me tient à cœur », a déclaré le joueur de 21 ans en légende de la vidéo. « Je voulais partager une partie d’une chanson que j’ai écrite et qui sera sur mon EP qui sortira l’année prochaine. Très excité (et nerveux) J’espère que vous l’aimerez. »

Dans le clip, qui a été initialement publié sur TikTok, Ella est assise à un piano et joue pendant qu’elle chante une chanson originale. Beaucoup de ses fans et followers ont été impressionnés, mais son célèbre père, John Travolta, parmi eux. « Je suis tellement fier de toi Ella, c’est incroyable », a écrit l’acteur vétéran. « Ton papa ravi ! [three red heart emojis]. «

Elle a également reçu l’amour d’un autre père célèbre et ami de la famille.