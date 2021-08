John Travolta parle d’une discussion avec son fils Ben après la mort de Kelly Preston

in

John Travolta a révélé comment il avait géré la discussion sur la mort de Kelly Preston avec leur fils, Ben, 10 ans, dans une nouvelle interview avec Kevin Hart. Preston, qui a épousé Travolta en 1991, est décédé en juillet 2020 après une bataille de deux ans contre le cancer du sein. Après la mort de Preston, Ben craignait que l’acteur de Pulp Fiction le fasse aussi, mais Travolta a expliqué à son fils les différences et comment sa mère est décédée.

“Il m’a dit une fois : ‘Parce que maman est décédée, j’ai bien peur que tu le fasses”, a déclaré Travolta à Hart dans la nouvelle série Peacock Hart to Heart. “J’ai dit: ‘Eh bien, c’est une chose très différente.’ Et j’ai traversé les différences concernant ma longévité et sa durée de vie limitée.” Travolta, 67 ans, a assuré à son fils qu’il lui dirait toujours la vérité.

“J’ai dit : ‘Mais tu sais, Ben… tu aimes toujours la vérité et je vais te dire la vérité sur la vie. Personne ne sait quand ils vont partir ou quand ils vont rester. Ton frère [Jett] est parti à 16 ans. Trop jeune. Ta mère est partie à 57 ans. C’était trop jeune. Mais qui dit ? Je pourrais mourir demain. Vous pourriez. N’importe qui peut. Alors regardons ça comme si ça faisait partie de la vie. Vous ne savez pas exactement. Vous faites juste de votre mieux pour essayer de vivre le plus longtemps possible.'”

Travolta a dit à Hart que sa conversation avec Ben lui avait appris qu’il regardait l’âge tout écrit. Il a dit à Ben qu’il se sentait “éternellement 21” dans son cœur, note Yahoo! Divertissement. Ben a ensuite demandé à son père s’il se souvenait de choses qui se sont passées il y a 30 ans. “J’ai dit, ‘Ouais.’ Il a dit : ‘Est-ce qu’il y a 30 ans, ça vous parait long ?’ J’ai dit, ‘Ouais.’ Il m’a dit : ‘Tu ne penses pas qu’il te reste 30 ans à vivre ?’ J’ai dit: “Oui, je le sais. J’ai au moins 30 ans de plus.” Il a dit : ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ?'”, se souvient Travolta. “C’est un enfant de 10 ans qui me dit ça ! Ça a changé mon point de vue.”

Travolta et Preston ont eu trois enfants ensemble, leur fille Ella Bleu, 21 ans, leur fils Jett et Ben. Jett est décédé en 2009 alors que la famille était en vacances aux Bahamas et il a fait une crise. Travolta a annoncé la mort de Preston le 13 juillet 2020. Ils n’ont pas annoncé son diagnostic de cancer du sein avant sa mort.

“L’amour et la vie de Kelly resteront toujours dans les mémoires”, a écrit Travolta l’année dernière. “Je vais prendre du temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d’avance si vous n’avez pas de nos nouvelles pendant un moment. Mais sachez que je ressentirai votre effusion d’amour dans les semaines et des mois à venir pendant que nous guérissons.”

Hart to Heart est un nouveau talk-show pour Peacock, mettant en vedette Hart, qui a joué avec Travolta dans Die Hart. L’épisode mettant en vedette Travolta est sorti le jeudi Peacock. Cameron Diaz, Don Cheadle, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Jimmy Kimmel et Taraji P. Henson sont également apparus dans l’émission.