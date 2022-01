John Travolta Throwback quitte Netflix très bientôt

La fille du général, un thriller mystérieux de 1999 avec John Travolta, est l’un des nombreux films qui ont quitté Netflix en janvier. Le film Paramount Pictures explore l’impact d’une affaire d’agression sexuelle au sein de l’armée américaine. Travolta incarne l’adjudant-chef Paul Brenner, qui enquête sur l’agression et le meurtre de la fille d’un général. Il était basé sur le roman du même nom de Nelson DeMille de 1992.

La fille du général quittera Netflix le 31 janvier. Le film est également disponible sur Paramount+ et vous pouvez le louer auprès de la plupart des détaillants de films en ligne. Paramount a également récemment sorti le film sur Blu-ray, donc si vous aimez le film, vous pouvez l’avoir dans votre bibliothèque sans vous soucier qu’il quitte les plateformes de streaming. Les autres films de Travolta disponibles sur Netflix sont Hairspray (2007), From Paris With Love (2010), Savages (2012) et In The Valley of Violence (2016). Travolta joue également dans The People v. OJ Simpson: American Crime Story (2016), qui est toujours disponible sur Netflix.

The General’s Daughter a été réalisé par Simon West dans le prolongement de Con Air (1997). Le scénario du film est attribué à Christopher Berolini et à William Goldman, lauréat d’un Oscar. Paul Brenner de Travolta est un enquêteur infiltré de l’armée qui tente de rompre des accords illégaux d’armes dans une base en Géorgie. Après la mort de la fille du lieutenant-général Joe Campbell (John Cromwell), Brenner décide d’enquêter sur le meurtre et doit travailler avec quelqu’un de son passé, l’adjudant-chef Sarah Sunhill (Madeleine Stowe) pour aller au fond de l’affaire. Timothy Hutton, Leslie Stefanson, Daniel von Bargen, Clarence Williams III et James Woods sont également à l’affiche.

Lorsque le film est sorti en salles, il a donné à Travolta un autre succès de taille décente sur son CV en rapportant plus de 149 millions de dollars dans le monde. Cependant, ce n’était pas un succès auprès des critiques. Il n’a qu’une note fraîche de 22% des critiques et seulement une note de 46% du public sur Rotten Tomatoes. Roger Ebert a cependant attribué au film 2,5/5 étoiles et a félicité les acteurs pour leurs performances. Sa principale critique du film était la mort graphique de la fille du général. Le film a été classé R pour une raison.

Le prochain film de Travolta est Paradise City, qui marquera sa première collaboration avec Bruce Willis depuis Pulp Fiction. Le film a commencé la production plus tôt cette année à Maui, a rapporté Deadline en mai. Le film met en vedette Willis en tant que chasseur de primes qui veut se venger après que le pivot basé à Hawaï joué par Travolta a tué son père. Praya Lundberg sera également la vedette. Corey Large, qui a produit plusieurs films récents de Willis, écrit avec Ed John Drake. Chuck Russell dirige. C’est l’un des 10 projets de Willis à divers stades de production.