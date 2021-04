John W Henry a averti qu’il “ n’avait pas le droit de posséder le Liverpool Football Club ” après le fiasco de la Super League européenne alors qu’Adrian Durham rendait hommage aux fans de football

Adrian Durham a averti John W Henry qu’il “ n’avait pas le droit de posséder le Liverpool Football Club ” à la suite de l’implication proposée des Reds dans la Super League européenne.

Henry a assumé l’entière responsabilité de la “ perturbation ” causée et s’est adressé aux supporters dans un message vidéo publié par le club sur Twitter mercredi matin.

Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, a présenté des excuses publiques aux fans des Reds mercredi matin pour leur rôle dans la Super League européenne.

La formation du Merseyside et les autres “ six grands ” équipes de Premier League ont annoncé mardi soir qu’elles s’étaient retirées du projet extrêmement controversé.

L’homme d’affaires américain a reconnu que la compétition séparatiste n’aurait fonctionné qu’avec le soutien total des fans et a déclaré qu’il était seul responsable de la “ négativité inutile mise en avant ces deux derniers jours ”.

“Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans et supporters du Liverpool Football Club pour les perturbations que j’ai causées au cours des 48 dernières heures”, a-t-il déclaré.

«Il va sans dire mais il faut le dire, le projet proposé n’allait jamais se concrétiser sans le soutien des fans.

«Personne n’a jamais pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez clairement indiqué que cela ne tiendrait pas. Nous vous avons entendu. Je vous ai entendu.”

Les dirigeants ont déjà commencé à renverser la tentative explosive d’une échappée, Ed Woodward annonçant sa démission en tant que vice-président exécutif de Manchester United.

Les fans des Reds, et même la légende d’Anfield Jamie Carragher, ont depuis exhorté Henry et son groupe de sports Fenway à être les prochains et à démissionner de leur direction du club de Merseyside.

Et Durham a fait écho à ces sentiments mercredi soir, suggérant qu’Henry n’avait “ pas le droit ” de posséder le club historique.

“Il n’a pas le droit de posséder un club de football de Liverpool”, a déclaré Durham sur Drivetime. «Absolument aucun droit.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin soudainement

«Tout ce qu’il avait à faire était de demander à Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold.

«Tout ce qu’il avait à faire était de demander à un fan, Jurgen Klopp. Ce n’est pas comme s’il n’avait pas de hotline avec son propre manager, il fallait juste lui poser la question!

Le chef suprême de la FSG, Henry, qui possède également la franchise de la Major League Baseball Boston Red Sox et leur maison historique Fenway Park, vaut 2,8 milliards de dollars.

Et lui, avec les propriétaires des 12 autres clubs fondateurs de l’ESL, a été accusé de cupidité pour avoir adhéré à l’échappée soutenue par 4,3 milliards de livres sterling, ce qui aurait vu les grands clubs se garantir une place dans la compétition – et l’argent que va avec – indéfiniment.

Spion Kop 1906 est sorti de leurs bannières et drapeaux du stand Kop à Anfield

Les fans de Liverpool ont réagi avec colère à l’implication de leur club, un groupe de supporters annonçant qu’ils retiraient le Kop de ses célèbres drapeaux et bannières fabriqués par des fans.

Et Durham a réservé un éloge particulier aux fans de football pour s’être unis pour arrêter la Super League européenne.

Il a ajouté: «Dimanche soir, le Times a publié un article selon lequel six clubs de Premier League voulaient former une Euro Super League exclusive et gourmande – de la Premier League.

«Ils n’allaient pas nécessairement se séparer, mais unir leurs forces avec certains géants de l’euro et garder tout l’argent pour eux.

«Les supporters se sont mobilisés, vous, les amateurs de football, vous êtes mobilisés. Cela a conduit aux scènes dont nous avons été témoins en direct sur Drive hier devant Stamford Bridge avec Laura Woods.

«Et à ce moment-là, alors qu’elle était là et que les fans protestaient, c’est à ce moment-là que tout a commencé à s’effondrer et cela n’a pas pris longtemps.