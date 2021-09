“John Wall a presque impossible de sortir des Houston Rockets”

Il est dit par l’un des journalistes les plus notables de la NBA et avec des sources d’informations plus fiables, comme Adrian Wojnarowski. Le réglage de mur de Jean C’est extrêmement complexe car avec un contrat de deux ans et 90 millions de dollars à recevoir, un transfert ne serait viable que si les Texans acceptaient de nombreux premiers tours de Draft, mais ils ne sont pas pour le boulot. De plus, l’option de rachat obligerait le joueur à renoncer à beaucoup d’argent et a fait part de son intention de ne pas le faire, donc tout indique qu’il peut rester en cale sèche pendant un certain temps.