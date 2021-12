John Whaite soutient la co-star Steph McGovern pour Strictly Come Dancing 2022

Pourrions-nous voir Steph participer l’année prochaine? (Photo : Photos : PA/Rex)

John Whaite a soutenu sa co-star Steph McGovern pour affronter Strictly Come Dancing en 2022.

Le danseur, qui est entré dans l’histoire dans le cadre du tout premier couple d’hommes de même sexe de l’histoire de la série, pense que son collègue Steph’s Packed Lunch conviendrait parfaitement à la série de l’année prochaine.

S’exprimant lors d’un live sur Instagram, on a demandé à John s’il persuaderait jamais Steph de danser l’année prochaine.

« Vous savez, j’ai dit à Steph, mon amie et collègue qu’elle devrait le faire parce qu’elle serait géniale, mais je ne sais pas si elle le fera, j’espère qu’elle le fera », a-t-il déclaré à ses abonnés.

« Je suis sûr qu’ils la voudraient, Steph a quelques trucs, laissez-moi vous dire. »

Steph a déjà célébré les efforts de John avec son partenaire de danse Johannes Radebe sur Instagram après leur première performance révolutionnaire au programme.

John a parlé à ses abonnés à Noël (Photos: PA / Instagram @john_whaite)

Le présentateur a écrit sur Instagram : » OUI !!!! Tellement fier de toi !! @john_whaite et @johannesradebe J’ai eu la chair de poule et j’ai pleuré des yeux.

‘TU L’AS FAIT!!!’ elle a ajouté.

Pourrait-on voir le présentateur star au programme l’année prochaine ?

Steph a soutenu John pendant la série 2021 (Photo : Lia Toby/WireImage)

Pendant ce temps, John a récemment déclaré que la dernière série de Strictly avait prouvé que « n’importe qui pouvait danser avec n’importe qui » après avoir été interrogé s’il pensait que les téléspectateurs verraient un candidat transgenre dans l’émission à l’avenir.

Après que John, 32 ans, se soit associé au professionnel Johannes, 34 ans, la série a été félicitée par de nombreux fans pour fournir une représentation LGBTQ+ pour des millions.

Rose Ayling-Ellis a remporté l’émission après être devenue la toute première candidate sourde à participer avec son partenaire Giovanni Pernice.

Après une série révolutionnaire, la star d’EastEnders Rose a été couronnée gagnante, faire l’histoire non seulement comme la première personne sourde à participer au spectacle, mais aussi pour devenir champion.

Pendant ce temps, Strictement partira en tournée dans les villes du pays au printemps, avec des stars de la série 2021 prenant la route.

Strictly Come Dancing est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

