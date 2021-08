John Wick 4 de Keanu Reeves a ajouté un alun de rachat de Shawshank

in

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un autre casting de premier ordre pour John Wick: Chapitre 4, avec Clancy Brown rejoignant une gamme de nouveaux visages comprenant Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Mark Zaror. Nous retrouverons également Winston de Ian McShane et Charon de Lance Reddick, qui font tous deux partie de la série de films John Wick depuis le début, ainsi que Bowery King de Laurence Fishburne, qui a rejoint la mêlée dans John Wick : Chapitre 2. avec le chapitre 4, Brown apparaîtra également en tant que Kurt Caldwell dans Dexter: New Blood, qui sera présenté le 7 novembre à Showtime.