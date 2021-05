John Wick 4 de Keanu Reeves vient d’ajouter sa première nouvelle étoile

Rina Sawayama s’est lancée dans le jeu musical tout en étudiant la politique, la psychologie et la sociologie au Magdalene College de Cambridge, qui comprenait des performances dans un groupe de hip hop appelé Lazy Lion. En 2013, Sawayama a commencé sa carrière solo avec la chanson «Sleeping in Waking», et ses singles à succès des années plus récentes incluent «STFU !,» «XS», «Bad Friend», «Lucid» et «Chosen Family», le dont le dernier était un duo avec Elton John. Bien que John Wick: Chapitre 4 soit le premier film de Sawayama, elle a déjà une petite expérience d’actrice à son actif en jouant Layla Valentine dans la série Netflix dirigée par Idris Elba Turn Up Charlie.