‘John Wick 4’ lance Clancy Brown

John Wick 4 a ajouté un autre nouvel acteur à ses rangs, faisant entrer l’acteur emblématique Clancy Brown dans la franchise d’action. La date limite était la première pour rapporter la nouvelle, bien qu’aucun détail n’ait été fourni concernant le rôle que joue Brown. Le réalisateur de John Wick 4, Chad Stahelski, a publié une déclaration sur l’arrivée de Brown dans le casting, et il a révélé qu’il était très heureux de travailler avec la star légendaire.

“Je suis fan de Clancy Brown depuis que je me souvienne. L’avoir dans ce projet est un honneur”, a déclaré Stahelski. “Il fera un ajout parfait au monde de John Wick!” Brown rejoint d’autres nouveaux venus de la franchise Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama et Shamier Anderson dans le film. Cela s’ajoute à John Wick lui-même, Keanu Reeves, ainsi qu’aux stars de retour Lance Reddick et Ian McShane.

pic.twitter.com/YGB0k6QxsX – Clancy Brown (@RealClancyBrown) 9 août 2021

John Wick : Le chapitre 4 a été écrit par Shay Hatten et Michael Finch. Le film devait initialement tourner dos à dos avec John Wick 5, mais Lionsgate, le studio de production, a choisi de reporter ces plans en raison de plans de production probablement attribués à la pandémie de Covid-19. John Wick : Le chapitre 4 sera tourné seul, avec une date de première en 2022, et le chapitre 5 sera tourné à une date ultérieure.

Le premier John Wick est sorti en 2012 et a rapporté plus de 88 millions de dollars sur un budget de moins de 30 millions de dollars. Le deuxième film de la franchise – John Wick: Chapter 2 – a ouvert ses portes en 2017 et a rapporté plus de 170 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars. John Wick : Chapitre 3 – Parabellum a été créé en 2019 et a engrangé un total de revenus mondiaux de plus de 325 millions de dollars sur un budget de moins de 75 millions de dollars.

Collectivement, les trois films de John Wick ont ​​à eux seuls fait gagner plus d’un demi-milliard de dollars à la franchise. Cette somme est sur un budget combiné de quelque part moins de 145 millions de dollars. Dire que la franchise a été lucrative est un euphémisme.

Cependant, ce n’est pas seulement le succès financier qui maintient la franchise, car chaque film est également de plus en plus salué par les critiques de cinéma. En ce qui concerne les scores de Rotten Tomatoes, les trois films sont certifiés frais, avec John Wick à 87%, John Wick: Chapitre 2 à 89%, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum à 90%. En 2017, une série de bandes dessinées prequel en cinq numéros est sortie, racontant l’histoire d’un jeune John Wick après sa sortie de prison.