John Wick 4: Tout ce que nous savons sur la suite d’action

La série John Wick est l’une des franchises d’action les plus réussies de ces dernières années, mais contrairement à de nombreuses grandes franchises de films, elle a eu un début relativement modeste. John Wick de 2014, qui mettait en vedette Keanu Reeves en tant qu’ancien tueur à gages sorti de sa retraite à contrecœur, n’a pas été un énorme succès commercial. Il a rapporté 86 millions de dollars dans le monde entier – un chiffre respectable pour un film avec un budget de production de 30 millions de dollars, mais à peine le genre de chiffres qui suggèrent le début d’une grande série en cours.

C’est la suite de 2017, John Wick: Chapitre 2, qui a vraiment fait entrer la série dans le territoire des blockbusters. Avec une plus grande échelle et des décors d’action beaucoup plus extravagants, ce fut un smash critique et commercial. John Wick: Chapter 3–Parabellum, sorti en 2019, était encore plus gros, gagnant 327,3 millions de dollars dans le monde et assurant l’avenir à long terme de la franchise.

John Wick 4 devrait sortir en 2022. Le film devait initialement être avec nous en 2021, mais comme de nombreux films au cours des deux dernières années, a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19. Mais le tournage étant maintenant terminé, il arrivera enfin l’été prochain. Voici donc tout ce que nous savons à ce jour sur John Wick 4.

Quelle est la date de sortie ?

John Wick 4 sortira en salles le 27 mai 2022.

Qui revient ?

Plusieurs des acteurs principaux des précédents films de John Wick seront de retour pour ce quatrième volet. Keanu Reeves joue à nouveau le rôle titre, avec Ian McShane de retour dans le rôle de Winston, le directeur du New York Continental Hotel, et l’ancien ami de Wick qui l’a trahi à la fin du chapitre 3. Lance Reddick revient dans le rôle de Charon, le concierge du Continental. , et Laurence Fishburne incarne The Bowery King, le chef du réseau de renseignement souterrain connu sous le nom de The Soup Kitchen.

Qui est nouveau ?

John Wick 4 a ajouté plusieurs nouveaux acteurs à sa distribution. C’est un mélange impressionnant d’acteurs et de stars d’action établies, ainsi que la pop star Rina Sawayama dans son premier film. Le casting de soutien ressemble à ceci:

Donnie Yen (Ip Man, Rogue One)Shamier Anderson (Wynonna Earp)Bill Skarsgård (Eternals, It)Hiroyuki Sanada (Army of the Dead, Westworld)Scott Adkins (The Expendables 2, Doctor Strange)Clancy Brown (Thor: Ragnarok, Promising Jeune femme) Rina Sawayama

C’est qui le réalisateur ?

Le film est dirigé par l’ancien cascadeur Chad Stahelski. Il a également réalisé les deuxième et troisième films de John Wick et coréalisé le premier avec David Leitch.

Qui est l’écrivain ?

John Wick 4 est écrit par Shay Hatten et Michael Finch. Hatten a co-écrit le chapitre 3 ainsi que Army of the Dead et Army of Thieves de Zach Scheider. Les crédits de Finch incluent Predators, American Assassin et The November Man. Notamment, ce sera le premier film de John Wick sans aucune implication du créateur de la franchise Derek Kolstad, qui avait précédemment révélé qu’on ne lui avait pas demandé de travailler sur le film.

C’est quoi l’histoire?

John Wick 4 reprendra l’histoire après les événements choquants de la fin du troisième film. Wick a été abattu et apparemment laissé pour mort par Winston, qui peut ainsi retrouver son rôle de manager du Continental. Mais Wick a survécu et prévoit de renverser la redoutable autorité de la pègre, la High Table, potentiellement avec l’aide du Bowery King.

Bien que nous n’en sachions pas beaucoup plus sur l’intrigue du film au-delà de cela, Reeves a récemment révélé que la séquence d’ouverture se déroulerait dans le désert. « John Wick est de retour dans le désert à cheval », a-t-il déclaré à Collider. « Je vais pouvoir, espérons-le, galoper rapidement et courir. »

De plus, Stahelski a déclaré à IndieWire que le film n’aurait pas une fin heureuse. « Il n’a nulle part où aller », a-t-il dit. « Honnêtement, je vous mets au défi en ce moment, voici une question pour vous : comment voulez-vous que j’y mette fin ? Pensez-vous qu’il va partir dans le Putain de coucher de soleil ? Il a tué 300 putains de personnes et il va juste [walk away], tout va bien? Il est foutu pour le reste de sa vie. C’est juste une question de temps. »

Y a-t-il des séquences ou des images ?

La production du chapitre 4 de John Wick n’a pris fin qu’en novembre, donc sans surprise, nous n’avons pas encore vu d’images ou de séquences officielles du film. Cependant, certaines photos sur le plateau ont fuité, dont une suggérant que le titre du film pourrait être John Wick 4: Hagakure. Mais bien sûr, cela pourrait être juste un titre provisoire – ou un faux-fuyant. Nous le saurons bien assez tôt.

Y aura-t-il d’autres films de John Wick ?

Ce film ne sera certainement pas le dernier film de John Wick. Le cinquième film est confirmé et, à un moment donné, devait tourner dos à dos avec le quatrième. Mais bien que cela ne se soit pas produit, nous savons que Stahelski reviendra en tant que réalisateur. Au-delà de cela, l’émission télévisée précédente The Continental est en route – la série en trois parties Starz se déroulera dans les années 70 et se concentrera sur la montée en puissance de l’hôtel tueur à gages du titre. Il y a aussi un spin-off intitulé The Ballerina in the works, avec un scénario de Hatten.