John Wick 4: Une liste de distribution mise à jour, y compris Keanu Reeves

Dans le monde de la télévision, Shamier Anderson est surtout connu pour avoir joué à Xavier Dolls dans les trois premières saisons de la série Syfy Wynonna Earp, et il est également apparu dans des émissions comme The Next Step, Shots Fired et Goliath. Les crédits de film d’Anderson incluent Destroyer, City of Lies et Stowaway, et maintenant il participe à la folie qu’est John Wick: Chapitre 4. Nous ne savons pas qui Anderson jouera pour le moment; son temps en tant que protagoniste de Wynonna Earp signifie qu’il pourrait facilement remplir le même genre de rôle dans le chapitre 4, mais je peux également l’imaginer comme l’un des nombreux assassins qui ont été chargés de retirer John du conseil d’administration.