John Wick: le chapitre 4 ajouterait apparemment une star de l’informatique

Bien qu’il joue depuis des années maintenant, la star de Bill Skarsgård a vraiment augmenté au cours des dernières années, car il a obtenu un certain nombre de rôles de premier plan. En plus de sa performance époustouflante en tant que It/Pennywise the Dancing Clown/Bob Gray, il est également apparu dans des films comme Deadpool 2, Atomic Blonde et The Devil All the Time. Compte tenu de sa gamme en tant qu’acteur, il est difficile de prédire quel type de personnage il pourrait jouer dans John Wick: Chapitre 4. Il pourrait jouer un allié du tueur à gages titulaire de Keanu Reeves mais, avec son intensité en tant qu’acteur, Skarsgård pourrait facilement jouer aussi un antagoniste.