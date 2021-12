John Wick : le chapitre 4 reporté à mars 2023

Lionsgate Movies a annoncé dans une nouvelle vidéo teaser que John Wick: Chapter 4 sortira en salles le 24 mars 2023. Jusqu’à cette nouvelle, John Wick 4 devait sortir en mai 2022, après un précédent retard.

La vidéo ne donne pas grand-chose à quoi s’attendre du quatrième film de la franchise d’action, à part la confirmation de ce qui sera, espérons-le, la date de sortie du film. Nous savons que John Wick 4 reprendra l’histoire après les événements choquants de la fin du troisième film, où Wick a été abattu et apparemment laissé pour mort par Winston, qui peut ainsi retrouver son rôle de manager du Continental. Mais Wick a survécu et prévoit de renverser la redoutable autorité de la pègre, la High Table, potentiellement avec l’aide du Bowery King.

Dans des interviews récentes, l’acteur Keanu Reeves a révélé à Collider que la séquence d’ouverture de John Wick 4 se déroulera dans le désert et avec son personnage à cheval. Le réalisateur Chad Stahelski a également déclaré que le film n’aurait pas une fin heureuse, affirmant que le personnage avait tué 300 personnes et qu’il était « foutu pour le reste de sa vie… ce n’est qu’une question de temps ».

Un cinquième film est confirmé et, à un moment donné, devait tourner dos à dos avec le quatrième. Une émission télévisée précédente intitulée The Continental est en route – la série en trois parties Starz se déroulera dans les années 70 et se concentrera sur la montée en puissance de l’hôtel tueur à gages du titre. Il y a aussi un spin-off intitulé La ballerine en préparation, avec un scénario de Shay Hatten.

L’autre grande franchise de films de Reeves, The Matrix, vient d’avoir sa quatrième entrée, The Matrix Resurrections, sur HBO Max et en salles mercredi. Vous pouvez consulter la critique du film par GameSpot ici et notre résumé des critiques du consensus critique global ici.