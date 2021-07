John Wick Prequel Series Le Continental a fait un grand pas en avant

Albert Hughes, qui a réalisé des films comme Menace II Society, Dead Presidents et The Book of Eli avec son frère, Allen Hughes, est venu à bord pour réaliser deux épisodes de The Continental, par THR. Alors que The Continental était à l’origine envisagé comme une simple série dérivée des films de John Wick, Starz l’a depuis réaménagé en une série d’événements de trois nuits, chaque épisode d’une durée de 90 minutes chacun et bénéficiant d’un budget de plus de 20 millions de dollars. Hughes dirigera le premier et le troisième épisode de The Continental ; un réalisateur n’a pas encore été trouvé pour l’épisode du milieu.