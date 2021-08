in

Les environnements magnifiquement rendus que vous parcourez dans Deathloop semblent énormes, gratifiant une exploration minutieuse avec de nouveaux chemins vers votre cible. Des sommets enneigés aux soirées animées et entraînantes, toute l’esthétique de Deathloop a l’air terriblement cool. Armé de la capacité Blink-esque de se téléporter de toit en toit, vous pouvez planifier votre chemin vers votre proie comme vous le souhaitez.

Vous voulez être un assassin furtif ? Fonce. Envie de provoquer un carnage absolu et d’assassiner tout le monde sur votre passage ? Vous pouvez.

Contrairement à la furtivité assez restrictive de la série Hitman, Deathloop donne aux joueurs la possibilité de jouer à leur guise. Armé jusqu’aux dents de tout, des doubles magnums aux fusils de sniper entièrement automatiques, le rythme rapide et axé sur l’action de Deathloop semble tout à fait séduisant. Pourtant, ce qui incitera vraiment les joueurs à revenir à la boucle temporelle, ce sont les exigences stratégiques uniques du tireur.

Avec chacune de vos cibles bien cachées dans les 16 combinaisons d’emplacements de Blackreef, vous devrez soigneusement découvrir vos cibles. Ensuite, vous devrez trouver la bonne combinaison d’heure et de lieu afin d’avoir autant de cibles que possible au même endroit.

Si l’idée de jouer en tant que John Wick rétro surpuissant n’était pas suffisante pour vous attirer, il y a aussi une touche multijoueur sympa à Deathloop. Alors que vous essayez de traquer les visionnaires et de trouver le meilleur moyen de concevoir vos cibles se rencontrant aux mêmes endroits, un autre joueur peut envahir votre jeu, prenant le contrôle du tireur d’élite Juliana.

Bien que les détails soient encore rares sur ce mode PVP, le contrôleur de joueur Juliana est chargé de vous arrêter à tout prix, ajoutant une couche supplémentaire de tension et d’imprévisibilité à un jeu déjà riche en fonctionnalités.

TL ; DR ? Il y a beaucoup à enfoncer à pleines dents avec Deathloop. Alors que sa combinaison vertigineuse de mécanismes complexes peut vous laisser perplexe, Arkane promet que tout aura un sens une fois que le contrôleur sera entre vos mains. Plus important encore, cependant, sur la base de ce qui a été montré jusqu’à présent – ​​le combat Dishonored et Call Of Duty ressemble à une explosion absolue à jouer.

De sa vaste gamme d’armes d’inspiration rétro à son ensemble de capacités magiques, Deathloop semble être un fantasme de puissance de jeu vidéo absolument passionnant.