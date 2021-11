John Williams dirige l’Orchestre philharmonique de Berlin pour la première fois lors du « Concert de Berlin »

John Williams dirige pour la première fois le Berlin Philharmonic, l’un des plus grands orchestres du monde, sur son nouvel album The Berlin Concert. Ce premier album historique, mettant en vedette certaines des musiques de film les plus connues de John Williams capturées en direct lors d’une série de concerts à guichets fermés, sortira le 4 février 2022 pour célébrer le 90e anniversaire du célèbre compositeur quatre jours plus tard. Après le concert, Rolling Stone a noté : « John Williams n’a pas besoin des films, les films ont besoin de lui ». Les fans peuvent regarder un avant-goût du concert le 2 janvier 2022 lorsqu’il sera diffusé en intégralité sur la plate-forme en ligne DG Stage de Deutsche Grammophon.

« Vraiment un grand honneur et un privilège » – John Williams

John Williams In Vienna, mettant en vedette le premier concert du compositeur primé à plusieurs reprises avec l’Orchestre philharmonique de Vienne, a été l’enregistrement symphonique le plus vendu de 2020. John Williams – The Berlin Concert complète désormais ce programme avec un répertoire supplémentaire comprenant certains des plus connus au monde. musique de film et quelques joyaux moins connus comme la Suite from Far and Away et l’émouvante Élégie pour violoncelle et orchestre. Avant le concert, John Williams confiait aux musiciens : « Pour tout musicien, se tenir devant cet orchestre et être ici avec vous pendant ces quelques instants est vraiment un grand honneur et un privilège », et le sentiment était clairement réciproque. .

Comprend certaines des musiques de film les plus connues au monde

John Williams – Le concert de Berlin s’ouvre sur la fanfare et le thème olympiques, écrits pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 1984, représentant ce que Williams a décrit comme « l’esprit de coopération, d’accomplissement héroïque et tous les efforts et la préparation de nos grands athlètes ». Cet esprit coule tout au long de son concert à Berlin qui comprend des représentations de la « Marche de Superman », le thème de Jurassic Park, des extraits de Rencontres rapprochées du troisième type et des films Star Wars, Harry Potter et Indiana Jones, et des rappels dont « The Flying Theme ‘ de ET l’extra-terrestre et ‘La marche impériale’ de Star Wars : Episode V – L’Empire contre-attaque.

John Williams – The Berlin Concert sortira en numérique et sur 2 CD et sera également disponible dans une édition de luxe limitée (2 CD + 2 disques Blu-ray), comprenant un mixage sonore Dolby Atmos, à la fois vidéo et audio uniquement, ainsi en version Surround 5.1. Un disque vinyle doré limité de 7 pouces présentant la « Marche de Superman » et « Harry’s Wondrous World » de Harry Potter et la pierre philosophale sera disponible exclusivement en D2C à partir du 4 février. Une édition vinyle limitée à 180g (2 LPs) de l’album et une version exclusive vinyle or D2C sortiront le 29 avril.

Les bandes originales de films de John Williams sont parmi les plus appréciées de tous les temps et ont reçu d’innombrables récompenses prestigieuses, dont cinq Oscars, cinq Emmys, quatre Golden Globes et vingt-cinq Grammys. Son vaste catalogue comprend également d’autres œuvres symphoniques et de chambre, ainsi que des arrangements innovants de ses thèmes emblématiques du cinéma.

L’enregistrement en première mondiale du Concerto pour violon n° 2 de John Williams, mettant en vedette la violoniste vedette Anne-Sophie Mutter avec le Boston Symphony Orchestra, sortira à l’été 2022 dans le cadre des célébrations continues du 90e anniversaire du compositeur.

John Williams – The Berlin Concert sortira le 4 février 2022 et peut être pré-commandé ici.

