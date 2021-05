John Williams “ Empire Strikes Back – Symphonic Suite ” sera réédité

Pour célébrer Guerres des étoiles Jour 2021, Varèse Sarabande Records réédite le LP depuis longtemps épuisé The Empire Strikes Back – Symphonic Suite from the Original Motion Picture Score par un compositeur lauréat d’un Oscar John Williams.

Épuisé depuis 1980, le disque, sorti le 23 juillet, est pressé sur du vinyle noir de 180 grammes et logé dans une pochette à pliure contenant les peintures et les notes originales de Star Wars. La réédition est maintenant disponible en pré-commande avec deux versions exclusives limitées: «Ice Planet Hoth Blue» (Vinyl Me Please) et «Imperial Grey Marble» (Newbury Comics). Une exclusivité canadienne sur «Cloud City Orange» sera disponible uniquement dans les magasins Sunrise à partir du 23 juillet.

Initialement sorti pour compléter et non concurrencer la bande originale du film 2-LP, cette version 1-LP combine astucieusement une «suite symphonique» que John Williams a créée pour un concert avec de nouveaux arrangements d’autres répliques de la musique du film. L’Empire contre-attaque est devenu non seulement l’un des scores les plus emblématiques de Williams, mais l’un des plus musiques de films emblématiques de tous les temps.

Le LP est livré dans une pochette avec les peintures emblématiques originales de Star Wars de William Stout, des images de John Williams et des notes de l’auteur Ray Bradbury, du compositeur et critique Christopher Palmer et du maestro lui-même.

«La Suite, que j’avais spécialement écrite et adaptée pour les concerts […] avait été habilement augmentée avec d’autres musiques du film pour former un tout unifié. Un grand orchestre et le son opulent et le phrasé dramatique de Gerhardt se combinent pour faire un excellent ajout à une liste en croissance rapide de grands enregistrements de musique de film », déclare John Williams.

Empire Strikes Back – Symphonic Suite de John Williams est disponible en précommande.

Empire Strikes Back – Liste des pistes de la suite symphonique:

Face A

Fanfare de la 20th Century-Fox

Titre principal / La sonde impériale

Premier crash de Luke

Han Solo et la princesse

Le champ d’astéroïdes

La formation d’un chevalier Jedi et “Que la force soit avec vous”

La bataille dans la neige

Côté B

La marche impériale

L’arbre magique

Thème de Yoda

Les rebelles s’échappent à nouveau

Palais de Lando, le duel (à travers la fenêtre)

Final