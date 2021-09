Johnathan Blake annonce les débuts de Blue Note, Homeward Bound

Homeward Bound—le remarquable Dossiers de notes bleues Le premier album du batteur, compositeur et chef d’orchestre Johnathan Blake, qui sortira le 29 octobre, est une célébration de la vie et de l’héritage mettant en vedette le quintette de Blake Pentad avec le saxophoniste alto Immanuel Wilkins, le vibraphoniste Joel Ross, le claviériste David Virelles et le bassiste Dezron Douglas.

La chanson titre poignante “Homeward Bound (for Ana Grace)”, que vous pouvez entendre ci-dessous, célèbre la courte vie effervescente d’Ana Grace Marquez-Greene, la fille du saxophoniste Jimmy Greene et de la flûtiste Nelba Marquez-Greene qui a péri dans le Sandy Hook. tragédie il y a près d’une décennie.

Pour Blake, qui se souvient du moment de sa naissance, le temps d’Ana Grace sur terre résonne. «Quand la petite Ana est née, je me souviens de la bénédiction qu’elle était», dit Blake, qui était sur la route avec Greene à l’époque dans le groupe de Tom Harrell. « Elle avait une présence si vivante. Alors quand j’ai appris qu’elle avait été emmenée, cela m’a affecté et j’ai commencé à écrire cette chanson.

Rappelant une mélodie qu’Ana Grace aurait pu fredonner en rebondissant dans la pièce, “Homeward Bound (for Ana Grace)” invite à des échanges joyeux et contemplatifs entre Ross et Wilkins, un solo luminescent de Virelles et un long métrage de Blake tout aussi effervescent que le esprit qu’il honore. «Elle chantait toujours», dit Blake, «dans n’importe quelle pièce où elle entrait, elle chantait simplement.»

Johnathan Blake a assemblé Pentad avec l’intention de composer pour un son plus complet et plus harmonieux que ses projets précédents ne l’ont présenté. Le résultat est un son extrêmement intuitif et serré qui embrasse la spontanéité et repose sur la confiance. « Le nom nous représente comme cinq individus réunis pour une cause commune : essayer de faire la musique la plus honnête possible », dit-il. « Je voulais créer un disque où les gens entreraient dans ma tête. Je veux qu’ils voient l’histoire que j’essayais de raconter. C’est mon espoir.

Considéré par NPR Music comme « le moderniste ultime », l’artiste élevé à Philadelphie a collaboré avec Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Tom Harrell, Hans Glawischnig, Avishai Cohen, Donny McCaslin, Linda May Han Oh, Jaleel Shaw, Chris Potter, Maria Schneider , Alex Sipiagin, Kris Davis et d’innombrables autres voix distinctives. DownBeat a écrit un jour : « C’est un témoignage des capacités de Blake qu’il fait sentir sa présence dans n’importe quel contexte. »

Présence fréquente sur les disques Blue Note au cours des dernières années, Johnathan Blake a contribué avec son pouls fort et souple et sa précision aérienne à plusieurs sorties leader d’artistes Blue Note, dont celle du Dr Lonnie Smith. Respirer (2021), All in My Mind (2018) et Evolution (2016) et Concentric Circles de Kenny Barron (2018), ce dernier dont le trio Blake est un membre essentiel depuis près de 15 ans.

