Johnathan Blake sort un nouveau single bien-être, Shakin’ The Biscuits

Le batteur, compositeur et chef d’orchestre Johnathan Blake a sorti « Shakin’ The Biscuits », le troisième single de ses prochains débuts chez Blue Note Records, Retour à la maison. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

« Shakin’ the Biscuits », est une mélodie basée sur le groove et le bien-être de Douglas qui met en scène un dialogue vivant entre les cinq musiciens. Il fait suite aux précédents singles « LLL », une dédicace au batteur Lawrence « Lo » Leathers, et « Homeward Bound (pour Ana Grace) », une célébration de la vie d’Ana Grace Marquez-Greene.

L’album, qui sortira le 29 octobre, présente le quintette de Blake Pentad avec le saxophoniste alto Immanuel Wilkins, le vibraphoniste Joel Ross, le claviériste David Virelles et le bassiste Dezron Douglas.

Blake a assemblé Pentad avec l’intention de composer pour un son plus complet et plus harmonieux que ses projets précédents ne l’ont présenté. Le résultat est un son extrêmement intuitif et serré qui embrasse la spontanéité et repose sur la confiance. « Le nom nous représente comme cinq individus réunis pour une cause commune : essayer de faire la musique la plus honnête possible », dit-il. « Je voulais créer un disque où les gens entreraient dans ma tête. Je veux qu’ils voient l’histoire que j’essayais de raconter. C’est mon espoir.

Considéré par NPR Music comme « le moderniste ultime », l’artiste élevé à Philadelphie a collaboré avec Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Tom Harrell, Hans Glawischnig, Avishai Cohen, Donny McCaslin, Linda May Han Oh, Jaleel Shaw, Chris Potter, Maria Schneider , Alex Sipiagin, Kris Davis et d’innombrables autres voix distinctives. DownBeat a écrit un jour : « C’est un témoignage des capacités de Blake qu’il fait sentir sa présence dans n’importe quel contexte. »

Présence fréquente sur les disques Blue Note au cours des dernières années, Blake a apporté son pouls puissant et souple et sa précision aérée à plusieurs sorties phares d’artistes Blue Note, dont celle du Dr Lonnie Smith. Respirer (2021), All in My Mind (2018) et Evolution (2016) et Concentric Circles (2018) de Kenny Barron, ce dernier dont le trio Blake est un membre essentiel depuis près de 15 ans.

Précommandez Homeward Bound.