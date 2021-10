Johnnie Jackson, favori pour le poste à The Valley avec Michael Laudrup et Chris Wilder également en lice

Johnnie Jackson est fortement favorisé pour être le prochain manager permanent de Charlton Athletic, car le manager par intérim a été nommé responsable après le limogeage de Nigel Adkins la semaine dernière.

Mais il y a aussi quelques candidats intéressants en lice pour le poste chez The Valley.

Jackson a pris en charge Charlton contre Sunderland samedi

SKYBET PARI £10 OBTENEZ 40 £*

Jackson a également été le remplaçant, bien que brièvement, lorsque Lee Bowyer a démissionné en mars 2021 et a passé plus d’une décennie avec le club en tant que joueur et directeur adjoint.

L’ancien milieu de terrain de Charlton a pris en charge deux matchs au total et a remporté les deux, dont une surprenante victoire 1-0 à Sunderland samedi.

Les Addicks ont mis fin au record de 100% des hôtes au Stadium of Light dans ce que Jackson a affirmé après le match : « Ce sera l’un des jours les plus fiers de ma carrière, pour être honnête. »

« Le soutien que j’ai depuis que je suis au club de football a été incroyable. De voir le soutien que nous avons apporté ici aujourd’hui soutenir l’équipe comme ils l’ont fait, alors que nous avons eu une si mauvaise course.

Quiconque prendra le poste de manager devra se retirer de la bataille pour la relégation, ils se retrouvent actuellement en League One après une série de mauvais résultats.

D’autres noms dans le mix incluent Michael Flynn, l’actuel manager du comté de Newport, qui a l’expérience de sauver des clubs du bord de la relégation comme il l’a fait lors de sa première année avec Newport en 2017.

Charlton Athletic prochain entraîneur

Cotes SkyBet

Johnnie Jackson – 4/6 Michael Flynn – 6/1 Matt Gray – 9/1 Chris Wilder – 12/1 Michael Laudrup – 12/1 Chris Beech – 14/1 Chris Powell – 14/1 Jason Euell – 14/1 Michael Duff – 14/1 Neil Harris – 14/1 Jody Morris – 16/1 Chris Coleman – 18/1 Derek McInnes – 18/1

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

* NOUVEAUX CLIENTS UNIQUEMENT. PREMIER PARI SINGLE & E/W SEULEMENT. CHANCES DE 1/1 OU PLUS. 4 JETONS DE PARI DE 10 £. ENJEUX GRATUITS NON INCLUS DANS LES RETOURS. PARIS GRATUITS POUR LES COURSES DE CHEVAUX ET LE FOOTBALL UNIQUEMENT. LES PARIS GRATUITS NE SONT PAS RETRAITABLES. PAS D’EXPIRATION DE PARI GRATUIT. DES RESTRICTIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES CGU SUPPLÉMENTAIRES S’APPLIQUENT. 18+. BEGAMBLEAWARE.ORG.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.