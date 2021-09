Johnny Bananas brise son silence sur la rupture de Morgan Willett

in

Johnny bananes peut-être une personnalité publique, mais quand il s’agit de sa séparation de Morgan Willet, il garde les choses privées.

Dans une interview exclusive avec E! News, la star de télé-réalité de The Challenge a déclaré qu’il voulait guérir de leur rupture loin des yeux du public. “Mon truc, c’est que je mets une grande partie de ma vie privée à la vue de tout le monde. J’ai toujours été un livre ouvert pour à peu près tous les aspects de ma vie, mais dans une situation comme celle-ci”, a-t-il expliqué, “C’est quelque chose que je vais vraiment garder près de la manchette.”

L’animateur du podcast Death, Taxes, and Bananas a ajouté: “Je pense que nous vivons tous les deux vraiment en ce moment et je lui souhaite tout le meilleur et je vais en rester là.”

Le lundi sept. Le 27 janvier, Morgan a confirmé la rupture en exclusivité à E! News, disant qu’elle se sentait obligée de partager les nouvelles car elle “a toujours fait de mon mieux pour être un livre ouvert”.