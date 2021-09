Johnny Bench dit qu’il est positif pour COVID et manquera la cérémonie du Temple de la renommée

in

Banc Johnny dit qu’il a été testé positif pour le coronavirus et qu’il ne pourra pas assister à la prochaine cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du baseball national.

La légende des Cincinnati Reds a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il luttait contre le virus malgré sa vaccination.

Johnny, 73 ans, lui-même membre du Temple de la renommée, dit qu’il est déçu de manquer de voir la dernière classe du Temple de la renommée être intronisé à Cooperstown.

C’est avec grand regret que je ne pourrai pas assister à l’intronisation au Temple de la renommée du baseball de cette année après avoir été testé positif pour COVID. Heureusement, j’ai été vacciné, sinon le médecin a dit que je serais hospitalisé. – Johnny Bench (@JohnnyBench_5) 3 septembre 2021 @JohnnyBench_5

La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du baseball est prévue mercredi à New York … et Johnny semble avoir hâte d’accueillir la classe de 2020, qui comprend Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons et Larry Walker.

Johnny dit qu’il est content d’avoir été vacciné parce que son combat contre le virus aurait pu être bien pire sinon … il dit que son médecin lui a dit qu’il aurait été hospitalisé s’il n’avait pas reçu le vaccin COVID-19.