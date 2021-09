Johnny Bench, légende de la MLB, diagnostiqué avec COVID-19

Johhny Bench est la dernière légende du sport à être testée positive pour COVID-19. L’ancien receveur des Cincinnati Reds s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il avait contracté le virus. Cela signifie que Bench n’assistera pas à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown, New York.

“C’est avec un grand regret que je ne pourrai pas assister à l’intronisation au Temple de la renommée du baseball de cette année après avoir été testé positif pour COVID”, a écrit Bench. “Heureusement, j’ai été vacciné, sinon le médecin a dit que je serais hospitalisé. ” Bench, 73 ans, a enchaîné avec un autre Tweet le lendemain, déclarant qu’il se sentait mieux. « Merci à tous pour votre attention et votre soutien ! » il ajouta. Je me sens mieux et je suis les ordres du Dr. J’ai eu de très bons conseils et beaucoup de conseils médicaux. L’un est un Quaratini ! Un martini ordinaire que vous buvez seul à la maison. Je ne l’ai pas encore essayé.”

Le Hall of Famer avait également quelques conseils à partager. “Mon enfant de 12 ans a eu sa chance aujourd’hui. Tellement fier!” Banc révélé. N’attrapez pas le Covid. Je sais que j’ai eu les coups mais je tweetais depuis un lit d’hôpital. Pas mon bureau. Merci.” Bench prévoyait d’assister à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée pour la classe 2020 du Temple de la renommée, qui comprend Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons et Larry Walker. La cérémonie devait avoir lieu l’année dernière mais a été reportée en raison à la pandémie de COVID-19.

“Le week-end d’intronisation est une célébration de notre passe-temps national et de ses plus grandes légendes, et bien que nous soyons déçus d’annuler cet événement incroyablement spécial, la préoccupation primordiale du conseil d’administration est la santé et le bien-être de nos nouveaux intronisés, notre Temple de la renommée. membres, nos merveilleux fans et les centaines d’employés nécessaires pour présenter les événements du week-end sous toutes leurs facettes », a déclaré Jane Forbes Clark, présidente du National Baseball Hall of Fame and Museum. “Nous nous soucions profondément de chaque personne qui visite Cooperstown.”

Bench est l’un des meilleurs receveurs de l’histoire de la MLB. Il a passé toute sa carrière avec les Reds (1967-1983) et a été nommé à 14 reprises dans l’équipe des étoiles. Bench a remporté le NL MVP Award à deux reprises et a aidé l’équipe à remporter les World Series en 1975 et 1976. Il a été intronisé au Baseball Hall of Fame en 1989.