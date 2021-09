Johnny Depp à San Sebastián – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Johnny Depp était présent au Festival du film de San Sebastián pour recevoir le Donostia Honorary Award pour être l’un des “” acteurs les plus talentueux et polyvalents de la cinématographie contemporaine “. Depp a parlé de sa situation actuelle qui l’éloigne des grandes productions.

Après que plusieurs cinéastes et organisations de femmes en Espagne ont attaqué le festival pour avoir reconnu l’acteur de Blow, l’organisation Zinemaldia a reçu l’interprète pour lui rendre hommage pour sa brillante carrière, la cérémonie de remise des prix aura lieu ce soir.

Depp continue d’être plongé dans une situation judiciaire contre son ex-femme, Amber Heard. L’actrice d’Aquaman l’a accusé de violences conjugales et a réussi à se sortir des différents procès où l’acteur a pris la pire part en étant exclu de franchises telles que Les Animaux Fantastiques et Pirates des Caraïbes, dans la seconde il a profité de sa meilleure scène sur le grand écran.

Lors d’une conférence de presse, les journalistes ont dû évoquer la trajectoire de Johnny Depp et ses succès qui l’ont conduit à être honoré du Donostia Award, cependant, lors de la séance de questions-réponses, un journaliste a mis le sujet de l’événement sur la table. “Culture de l’annulation”. Depp en a profité pour aborder la polémique pour laquelle il est dans la gueule depuis cinq ans.

“C’est une situation complexe”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose qui n’affecte pas seulement moi, mais beaucoup de gens, hommes, femmes, tant qu’il y a quelqu’un prêt à dire une seule phrase”, a déclaré l’acteur.

La question de l’annulation était liée à la question des procès qui se font via les réseaux sociaux et comment ceux-ci finissent par nuire à des personnalités publiques. “C’est tellement incontrôlable que maintenant je peux promettre que personne n’est en sécurité, mais si vous êtes armé de la vérité, c’est tout ce dont vous avez besoin”, a-t-il ajouté.

Il a conclu le sujet en disant que « quand il y a une injustice, que ce soit contre vous ou contre quelqu’un que vous aimez, ou quelqu’un en qui vous croyez, levez-vous, vous ne la ressentez pas. Ils ont besoin de vous”.

En revanche, il a assuré qu’il était honoré de recevoir le prix d’honneur et que le festival a toujours été à son goût “parce que c’est un vrai festival de cinéma, qui a à voir avec le cinéma”. De la même manière, il a reconnu qu’il craignait que quelqu’un ne soit offensé par sa présence à Saint-Sébastien.

Les derniers projets dans lesquels le nominé aux Oscars a été vu étaient : The City of Lies (2018), Waiting for the Barbarians (2019) et The Minamata Photographer (2020). On ne sait pas s’il a d’autres projets à l’horizon.