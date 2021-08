Ce reportage nous vient d’expats.cz, qui avait des bottes sur le terrain lorsque Johnny Depp arrivait au festival. L’acteur aurait signé des dizaines de signatures pour les fans, qui s’étaient alignés pour jeter un coup d’œil à Depp. Il était là pour présenter son nouveau film Crock of Gold : A Few Rounds avec Shane MacGowan. Il a produit le nouveau documentaire, en plus d’apparaître dans le projet. De plus, il s’agirait de la plus grande foule du Festival international du film de Karlovy Vary.