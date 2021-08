Johnny Depp dit qu’Hollywood le boycotte pour Amber Heard Saga

in

Johnny Depp s’est adressé à l’éléphant dans la pièce – c’est-à-dire qu’il est maintenant considéré comme un paria à Hollywood … quelque chose qui n’est pas perdu pour lui, et qu’il semble penser être BS.

L’acteur en difficulté a passé une interview avec le Sunday Times – pour promouvoir son nouveau film, “Minamata” – et il a parlé de ce qu’il perçoit comme une éviction de facto du business, tout en promettant de faire plus de lumière sur le “vérité” et remercier les fans d’être restés avec lui.

“Je suis boycotté par Hollywood” De pin-up à paria, Johnny Depp peut-il revenir ? Dans sa première interview depuis que tout s’est mal passé, l’acteur s’entretient avec The Sunday Times https://t.co/SO4SopZQKy – The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 août 2021 @thesundaytimes

Johnny est cité comme disant qu’il a l’impression que ceux qui sont montés à bord en retard pour son dernier film doivent aux vrais survivants japonais du poison au mercure sur lesquels il est basé sur l’équité dans sa sortie – le film n’est sorti qu’au Royaume-Uni, pour l’instant. Une date de sortie aux États-Unis n’a pas été fixée.

Les distributeurs, MGM, ont été accusés d’avoir mis de côté les problèmes juridiques de JD – une réaction présumée à laquelle Depp dit… « Et pour n’importe quoi… pour le boycott d’Hollywood à mon égard ? situation, au cours des dernières années ? »

À ce sujet, il poursuit en disant qu’il “se dirige vers l’endroit où je dois aller pour faire tout cela … pour mettre les choses en lumière”. On dirait qu’il parle de son affaire acrimonieuse contre Ambre entendu ici aux États-Unis – celui qu’il a encore une chance de gagner (peut-être).

Souviens-toi… il a déjà perdu une affaire de diffamation à propos de sa relation tumultueuse avec Heard de l’autre côté de l’étang quelque peu récemment, lorsqu’il a poursuivi The Sun pour un titre qu’ils ont publié qui l’appelait un “batteur de femme” – ce qu’un juge a trouvé vrai dans une décision contre lui.

Depp perdu (encore) dans un appel dans ce cas… et le livre y est fermé. La bataille juridique se poursuit, cependant, ici à la maison alors qu’il continue de porter la question devant un tribunal américain – poursuivant Amber elle-même pour diffamation pure et simple. Elle, à son tour, l’a contre-attaqué… pour beaucoup.

Cela dit, Johnny s’est assuré de crier ses fidèles fans dans cette interview … car il dit que ce sont eux qui sont du bon côté de l’histoire, les appelant ses véritables “employeurs”. Il ajoute : « Je suis fier de ces gens, à cause de ce qu’ils essaient de dire, qui est la vérité.

JD termine en disant : “C’est une longue route qui devient parfois maladroite. Parfois tout simplement stupide. Mais, ils sont restés avec moi et c’est pour eux que je me battrai. Toujours, jusqu’au bout. Quoi que ce soit.”