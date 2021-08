Johnny Depp dit qu’Hollywood le boycotte .

]]>]]>

Autrefois considéré comme l’une des stars les plus populaires de l’industrie, Johnny Depp n’est pas aussi demandé ces jours-ci. Malheureusement, sa vie personnelle fait la une des journaux depuis des décennies et ne montre aucun signe de ralentissement alors que ses problèmes juridiques avec son ex-femme Amber Heard se prolongent jusqu’en 2022. Cependant, il dit que les médias et Hollywood n’aident pas cette situation.

Dans une interview avec The Sunday Times, Depp a parlé franchement de sa place dans l’industrie cinématographique. Il dit : « Certains films touchent les gens, et cela affecte ceux Minamata et les gens qui vivent des choses similaires. Et pour quoi que ce soit… pour le boycott d’Hollywood à mon égard ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, au cours des dernières années ? »

Minamata est le dernier film de Depp. Il incarne W. Eugene Smith, un photojournaliste américain qui a contribué à exposer l’impact dévastateur de l’empoisonnement au mercure sur les communautés côtières du Japon dans les années 1970. Il compare sa prétendue liste noire à Hollywood aux événements de son dernier film ; au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas prévu que le film sorte aux États-Unis.

Dans l’interview, Depp semble plein d’espoir pour l’avenir alors qu’il se prépare pour la prochaine phase de sa carrière. L’acteur proclame qu’il “se dirige vers là où je dois aller pour faire tout ça… pour mettre les choses en lumière”.

À la suite de l’échec de son procès en diffamation contre The Sun, Depp s’est retrouvé exclu de la Bêtes fantastiques et pirates des Caraïbes franchisés. La prochaine étape est un rôle de voix dans la série télévisée d’animation italienne pour enfants Macareuxde Iervolino Entertainment, qui a déjà travaillé avec l’acteur sur En attendant les barbares.

