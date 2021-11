Johnny Depp et Amber Heard auront un documentaire sur leur relation | Réforme

Tout semble indiquer qu’ils ont réalisé un documentaire sur l’ancienne relation toxique du célèbre acteur et réalisateur Johnny Depp et de l’actrice Ambre entendu, ce que beaucoup ont sans aucun doute demandé, car ils ont eu l’une des séparations les plus controversées de l’histoire.

C’est vrai, Discovery travaille déjà sur un film documentaire Cela pourrait montrer toute la vérité derrière l’ex-relation controversée de Johnny Depp et Amber Heard.

La vérité est que Johnny Depp et Amber Heard sont passés de l’un des couples préférés du public à l’un des plus controversés et surtout toxiques.

C’est ainsi que le scandale médiatique qui a généré son divorce les diverses poursuites judiciaires qu’ils ont vécues ont incité Discovery à commencer à travailler sur le prochain documentaire « Johnny vs Amber ».

Il convient de mentionner que cette production, qui devrait être une série documentaire en deux épisodes, a déjà commencé le tournage et racontera l’histoire de la rupture de la relation entre Depp et Heard, et comment elle est devenue l’une des affaires judiciaires de célébrités les plus controversées. d’Hollywood.

Le mariage de Johnny Depp et Amber Heard a duré près de deux ans, car ils ont annoncé leur séparation en 2016, cependant, à l’époque où ils étaient ensemble, ils auraient tous deux commis des actes de violence et de violence domestique.

Il est important de noter que le documentaire, qui sera également produit par Optomen, montrera dans chacun des chapitres le point de vue de Johnny et d’Amber.

De plus, le projet comportera des entretiens avec les avocats impliqués des deux parties et des témoignages de personnes proches de l’ancien couple qui formait Johnny Depp et Amber Heard.

De même, il examinera un grand nombre de vidéos personnelles et d’enregistrements audio enregistrés par le couple eux-mêmes, qui ont servi de preuves lors des procès.

D’autre part, le documentaire devrait être disponible sur Discovery Plus cet automne ou au début de l’année prochaine.

Après le divorce controversé et les divers procès, la carrière des deux acteurs a malheureusement été affectée, bien qu’au début, ce soit Johnny Depp qui ait perdu son prestige à Hollywood, puisqu’il a pratiquement été licencié de la plupart des projets d’acteurs importants.

Cependant, Amber a également été distinguée et harcelée par les fans de son ex-mari, après avoir découvert qu’elle maltraitait également Depp.

C’est ainsi que le documentaire sur l’ex-relation de Johnny Depp et Amber Heard donnera aux téléspectateurs une vision insolite et pertinente d’un mariage qui a assez mal tourné, et de mieux appréhender le sujet.