Johnny Depp obtient une autre victoire légale contre Amber Heard

Les batailles juridiques en cours entre Johnny Depp et Amber Heard ont conduit à une nouvelle victoire devant le tribunal pour l’ancienne star de Pirates des Caraïbes. Selon People, un juge de Virginie a rejeté la demande de Heard de rejeter le procès en diffamation de 50 millions de dollars de Depp contre elle. Cela survient après que Depp ait déjà perdu une affaire de diffamation contre le tabloïd britannique The Sun pour l’avoir qualifié de “batteur de femmes”.

Heard a cité l’affaire britannique dans son plaidoyer en faveur du rejet de l’action de Depp, arguant qu’elle devrait avoir du poids dans l’affaire de diffamation des États-Unis contre elle. La juge en chef du comté de Fairfax, Penney Azcarate, semble toutefois avoir été en désaccord, déclarant qu’il existe des différences notables entre les preuves dans chaque cas. “[Heard] soutient qu’elle était en relation avec The Sun parce qu’ils avaient tous les deux le même intérêt pour l’affaire. Cependant, pour que la confidentialité existe, [Heard’s] l’intérêt dans l’affaire doit être si identique à l’intérêt du Soleil que la représentation de son intérêt par le Soleil soit aussi une représentation de [Heard’s] droit légal », a écrit la juge Azcarate dans sa décision. « Les intérêts du Sun étaient fondés sur la question de savoir si les déclarations publiées par le journal étaient fausses. [Heard’s] les intérêts portent sur la question de savoir si les déclarations qu’elle a publiées étaient fausses.”

Johnny Depp a obtenu l’autorisation d’intenter une action en diffamation de 50 millions de dollars contre Amber Heard https://t.co/j0zyCfvmCZ – People (@people) 18 août 2021

Il s’agit de la deuxième grande victoire de Depp, qui avait auparavant rendu une décision en sa faveur, concernant 7 millions de dollars d’argent pour le règlement du divorce qui avait promis de faire un don à l’America Civil Liberties Union. Depp ne savait pas si elle avait déjà fait le don et, selon le Daily Mail, son équipe juridique avait déposé des documents pour essayer de forcer l’ACLU à révéler si elle avait reçu l’argent après que les avocats n’aient pu vérifier qu’environ 450 000 $ en dons. Début août, un juge a décidé que l’ACLU devait publier des preuves concernant l’argent promis par Heard, vérifiant si elle avait fait ou non les dons.

Dans une déclaration précédente, l’ACLU a affirmé qu’elle “ne produirait pas les documents et témoignages concernant l’Op-Ed sans un accord de confidentialité”. Maintenant, Depp et ses avocats poursuivent l’organisation à New York, où elle est basée, espérant que les tribunaux obligeront le groupe à révéler l’information. “La réticence des témoins de l’ACLU à fournir plus d’informations” semble faire partie d’un effort collusoire avec Mme Heard pour empêcher les preuves montrant que Mme Heard s’est parjurée de devenir publique “, allèguent les avocats de Depp.

Ils ont poursuivi: “En appliquant la loi de New York, la Cour devrait rejeter l’obstruction scandaleuse des témoins de l’ACLU. M. Depp, en conséquence, demande respectueusement que cette Cour rende une ordonnance enjoignant aux témoins de l’ACLU de se conformer pleinement aux assignations à comparaître.” La raison pour laquelle Depp semble poursuivre cela avec autant de ferveur est due au fait que la promesse de don de l’ACLU était un facteur important dans le procès en diffamation au Royaume-Uni.