Johnny Depp partage ses réflexions sur l’annulation de la culture à la suite d’une longue bataille juridique

Le nom de Johnny Depp a été associé à plus de documents juridiques que de génériques de films au cours des deux dernières années, car l’acteur a continué d’être partie à plusieurs actions en justice, dont beaucoup ont lui-même intenté une bataille avec son ex-femme Amber Heard. Pour la plupart, les choses ne se sont pas passées dans le sens de Depp, le plus gros coup étant une perte dans une affaire de diffamation avec un journal qui a qualifié l’acteur de “batteuse de femme”. Maintenant, Johnny Depp riposte, frustré par “l’annulation de la culture” pour ce qu’il considère comme une ruée vers le jugement.

La perte devant le tribunal a entraîné la perte de Johnny Depp de son rôle dans la franchise Fantastic Beasts et son procès en diffamation actuel contre Amber Heard prétend que ses déclarations concernant les abus de sa part lui ont également coûté un rôle dans la franchise Pirates des Caraïbes. S’exprimant au Festival du film de San Sebastian où il devait recevoir le prix Donostia, Deadline cite l’acteur disant que les déclarations contre lui sont simplement “de l’air pollué”. Depp a dit…

Johnny Depp a remercié ceux qui ont continué à le soutenir tout au long de ses récents problèmes juridiques. Depp a continué à clamer son innocence contre les accusations d’abus, et il prétend donc que le fait qu’il soit “annulé” est injuste. Il a clairement le sentiment que les gens assument simplement sa culpabilité, et il soutient que de tels jugements instantanés pourraient arriver à n’importe qui. Depp continue…

C’est tellement incontrôlable maintenant que je peux vous promettre que personne n’est en sécurité. Aucun d’entre vous. Personne à cette porte. Personne n’est en sécurité. Ça prend une phrase et il n’y a plus de terrain, le tapis est tiré. Ce n’est pas seulement à moi que c’est arrivé, c’est arrivé à beaucoup de gens. Ce genre de chose est arrivé aux femmes, aux hommes. Malheureusement, à un certain moment, ils commencent à penser que c’est normal. Ou que c’est eux. Quand ce n’est pas le cas.