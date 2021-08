Johnny Depp remercie ses fans et promet de « se battre » alors qu’il aborde le « boycott d’Hollywood »

Il était une fois Johnny Depp l’une des plus grandes stars de cinéma au monde. Il était très demandé pour jouer dans toutes les sorties majeures d’un studio. Son nom sur une affiche de film pourrait attirer un public. Cependant, l’acteur prétend maintenant qu’il est boycotté par Hollywood. Dans une nouvelle interview, il fait référence à l’idée que les studios évitent maintenant intentionnellement de travailler avec lui, mais il indique clairement qu’il ne va nulle part, et il remercie les fans qui ont continué à le soutenir tout au long de ses récentes batailles juridiques.

Johnny Depp a passé plus de temps devant les tribunaux que sur les plateaux de tournage ces derniers mois, et son film le plus récent, le drame Minamata, n’a toujours pas été diffusé à grande échelle aux États-Unis. Le film est arrivé au Royaume-Uni le week-end dernier, et comme une partie de cela Depp s’est assis avec le Times pour une longue interview. Depp parlait des vrais événements de la vie qui ont inspiré le film lorsqu’il a inclus une référence à ses propres problèmes professionnels, qualifiant ce qui lui arrive de “boycott”. Selon Depp…

Certains films touchent les gens et cela affecte ceux de Minamata et les gens qui vivent des choses similaires. Et pour n’importe quoi… [Pause] ou le boycott d’Hollywood à mon égard ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, ces dernières années ?

Minamata lui-même est un film qui a fait face à une certaine controverse autour de Johnny Depp. Le réalisateur du film a affirmé qu’on lui avait dit que le studio n’allait pas promouvoir le film en raison de son association avec Depp. En plus de cela, nous avons vu Depp perdre son rôle le plus médiatisé, le méchant Grindelwald dans les films Fantastic Beasts, à la suite d’un verdict de poursuite qui n’est pas allé en sa faveur.

Johnny Depp est toujours aux prises avec des problèmes juridiques. Il a une affaire de diffamation contre son ex-femme Amber Heard qui attend toujours d’être jugée. Cependant, il semble clair que Depp n’envisage pas de s’en aller tranquillement. Il a clairement l’intention de continuer à se battre et il remercie ceux qui ont participé au combat avec lui. Depp dit qu’il considère les fans comme ses véritables employeurs et tant qu’ils le soutiennent, il dit qu’il continuera à aller de l’avant. depp continue…

Ils ont toujours été mes employeurs. Ce sont tous nos employeurs. Ils achètent des billets, des marchandises. Ils ont enrichi tous ces studios, mais ils l’ont oublié depuis longtemps. Je ne l’ai certainement pas fait. Je suis fier de ces gens, à cause de ce qu’ils essaient de dire, qui est la vérité. La vérité qu’ils essaient de faire sortir car ce n’est pas le cas dans les publications plus grand public. C’est une longue route qui devient parfois maladroite. Parfois tout simplement stupide. Mais ils sont restés sur le chemin avec moi et c’est pour eux que je me battrai. Toujours, jusqu’au bout. Quel qu’il soit.

En fin de compte, Johnny Depp n’a probablement pas tort ici. Tant qu’il y aura des fans qui voudront le voir sur grand écran, il y a de fortes chances qu’il continue à obtenir des rôles. Cela dit, il est possible que Depp connaisse un changement significatif dans sa carrière et nous devrons attendre et voir quelle forme cela prendra.