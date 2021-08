in

Amber Heard et son équipe juridique avaient fait valoir que la décision de novembre concernant The Sun devrait être appliquée à cette affaire du Washington Post, mais le juge n’a pas statué en leur faveur. Au lieu de cela, la juge en chef du comté de Fairfax, Penney Azcarate, a rejeté la requête d’Amber Heard, partageant que l’affaire du Washington Post n’alignait pas directement l’affaire The Sun parce que leurs intérêts n’étaient pas identiques. Comme écrit dans les commentaires du juge :