Johnny Depp remporte une victoire juridique dans un combat juridique continu avec l’ex Amber Heard

La bataille juridique entre les acteurs Johnny Depp et Amber Heard se poursuit, et l’équipe de Depp a récemment remporté une victoire dans l’affaire en cours. The Independent rapporte que l’équipe juridique de Depp a été autorisée à accéder aux relevés téléphoniques de Heard dans le but de trouver la preuve que l’ex-femme de Depp a « truqué » les photos de ses blessures après les abus physiques présumés en 2015. Selon le média, « Mme L’avocat de Heard a utilisé à plusieurs reprises ces fausses photographies lors de la déposition », a déclaré l’avocat de Depp, Benjamin Chew, dans le dossier du tribunal.

Page Six a obtenu plus d’informations à partir du dossier, et Chew a affirmé que lorsque le service de police de Los Angeles a répondu à l’incident de 2015 entre Depp et Heard, « ils n’ont trouvé aucune blessure sur Mme Heard et aucune perturbation des penthouses ».

« Mme Heard et ses amis ont ensuite fabriqué des photos qu’elle a utilisées pour obtenir un TRO ex parte [temporary restraining order] et un règlement de divorce de 7 millions de dollars « , a allégué Chew. L’avocate de Heard, Elaine Bredehoft, a déclaré à Page Six que l’actrice d’Aquaman « se réjouit de l’opportunité de présenter ses preuves lors d’un procès avec jury, devant un tribunal » en 2022. Heard a écrit à propos du présumé dans un éditorial du Washington Post en 2018, bien qu’elle n’ait jamais mentionné Depp par son nom. nez cassé et une lèvre fendue après l’attaque de 2015.

« Mme Heard et ses amis ont ensuite fabriqué des photos qu’elle a utilisées pour obtenir un TRO ex parte [temporary restraining order] et un règlement de divorce de 7 millions de dollars que Mme Heard a faussement témoigné à Londres qu’elle a donné à l’ACLU et, plus scandaleusement, à l’Hôpital pour enfants de Los Angeles ; des enfants malades atteints de cancer », a affirmé Chew dans le dossier, ajoutant que le LAPD « a désavoué les photographies » et « a déclaré qu’elles ne représentaient pas ce qu’elles avaient vu ».

Heard et son équipe juridique ont demandé une assignation à comparaître contre le LAPD en septembre, demandant plus d’informations disponibles sur le département et un quatuor d’officiers impliqués dans l’incident de troubles domestiques de 2016 entre Heard et Depp. Heard avait précédemment déposé une assignation à comparaître demandant les images de la caméra corporelle de deux officiers, Melissa Saenz et Tyler Hadden, qui ont été appelés sur les lieux des troubles cette nuit-là.

La nouvelle assignation concerne des informations supplémentaires, notamment « les livres, documents, enregistrements, informations stockées électroniquement et objets tangibles désignés et décrits ci-dessous ». Heard essaie clairement de clarifier et de rendre public ce qui s’est passé cette nuit-là et qui a réellement abusé de qui. L’ancien couple est enfermé dans une bataille juridique vicieuse depuis leur séparation, et c’est devenu un cas brutal, a-t-il dit.

Depp a poursuivi Heard avec la poursuite en diffamation massive en 2019, et la contre-poursuite de 100 millions de dollars de Heard était finalement prévue pour l’année prochaine après des retards liés à la pandémie. L’équipe juridique de Heard se prépare clairement pour la contre-poursuite à venir, car la citation à comparaître demande « tous les documents et communications de toute nature concernant toute enquête visant à déterminer si les agents Saenz et Hadden ont suivi la politique, les procédures et / ou les protocoles de la LAPD en répondant à l’appel dans l’est de la Colombie-Britannique. Immeuble le 21 mai 2016 concernant Mme Heard. »