Johnny Depp remporte une victoire juridique majeure contre Amber Heard

Johnny Depp a remporté une grande victoire dans son affaire de diffamation en cours contre son ex-femme Amber Heard après qu’un juge de New York a statué en sa faveur et lui a accordé la permission de déterminer si l’actrice a fait don d’une partie de son règlement de divorce à l’American Civil Liberties Union (ACLU) comme elle le prétendait. Heard a déclaré qu’elle ferait un don important de 7 millions de dollars à l’ACLU et à l’hôpital pour enfants de Los Angeles peu de temps après que le couple ait finalisé son divorce en 2017. Cependant, selon les documents judiciaires déposés par les avocats de Depp, la star de Pirates des Caraïbes est sceptique quant à si elle a tenu parole et a demandé aux deux entités de partager une preuve documentée de ses dons.

Le juge lui a accordé la permission, forçant ainsi l’ACLU à fournir des documents mettant en évidence le généreux don de l’actrice d’Aquaman. “M. Depp est très satisfait de la décision de la Cour”, a déclaré l’avocat de Depp, Benjamin Chew, à USA Today dans un communiqué.

L’avocate de Heard, Elaine Bredehoft, lors d’une audience le 22 juillet, a précédemment déclaré au tribunal que Heard avait toujours l’intention de faire des dons à l’ACLU et à la CHLA, mais la question de savoir quand est toujours en suspens. “On ne sait pas quels seront ces échéanciers de paiement”, a déclaré Bredehoft, avant d’ajouter que l’actrice a déjà effectué “le premier paiement pour les promesses de dons” – ce qui représente encore une bonne partie du changement. Actuellement, elle a fait don de “plus d’un million” aux deux organisations. “Nous avons produit les documents de l’ACLU sur ce qu’elle a. Elle a toujours dit qu’elle avait bien l’intention de continuer à donner la totalité des 7 millions de dollars, mais elle ne peut pas encore le faire. Elle le fera quand elle le pourra. Mais elle l’a fait. donné un montant important aux deux », a poursuivi Bredehoft au nom de Heard.

Depp a poursuivi l’ACLU en mai, demandant à l’organisation de respecter les assignations à comparaître présentées alors qu’il poursuivait son procès en diffamation de 50 millions de dollars contre Heard au sujet de son éditorial du Washington Post de 2018, ce qui impliquait que Heard avait été victime d’abus de sa part alors qu’ils étaient ensemble. Les citations à comparaître concernaient « la découverte de tout don à la Fondation ACLU par Mme Heard ou en son nom, et/ou toute déclaration publique liée à de tels dons ; les communications avec Mme Heard ou ceux agissant en son nom concernant sa relation avec M. Depp et divorce de M. Depp ; découverte concernant le travail de Mme Heard en tant qu’« ambassadrice » pour la Fondation ACLU et la conception, la rédaction et le placement de l’Op-Ed ; et les communications avec Mme Heard ou ceux agissant en son nom concernant l’Action Virginia et la préparation et la soumission de la Déclaration de Wizner.”