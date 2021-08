Johnny Depp se plaint qu’Hollywood l’a boycotté à cause des problèmes juridiques d’Amber Heard

Johnny Depp a donné sa première interview depuis la perte d’un procès en diffamation contre les éditeurs du tabloïd britannique The Sun, affirmant qu’Hollywood le boycottait au milieu de ses batailles juridiques en cours avec son ex-femme Amber Heard. L’interview de Depp intervient alors que son dernier film, Minamata, n’a pas encore obtenu de date de sortie aux États-Unis. Heard et Depp ont finalisé leur divorce en janvier 2017, mais les deux se battent toujours devant les tribunaux alors que Depp a intenté une action en diffamation contre Heard pour son éditorial du Washington Post de 2018.

Dans Minimata, Depp incarne le photographe W. Eugene Smith, qui a visité Minimata, au Japon, pour documenter les effets de l’empoisonnement au mercure causé par la pollution industrielle. Pendant son séjour au Japon, Smith a subi des représailles pour avoir exposé le scandale et a été rapatrié aux États-Unis, mais pas avant que ses photographies ne soient publiées. Le film a été écrit par David Kessler et réalisé par Andrew Levitas, avec Depp comme l’un des producteurs. MGM a les droits de distribution aux États-Unis, mais il n’a toujours pas reçu de date de sortie. Levitas a accusé MGM d'”enterrer” Minimata à cause des batailles judiciaires de Depp. MGM a déclaré qu’elle prévoyait toujours de sortir le film.

Depp a déclaré au Sunday Times au Royaume-Uni qu’il pensait que le film devait être vu, malgré ses problèmes avec Heard. “Nous avons regardé ces gens dans les yeux et promis que nous ne serions pas exploiteurs”, a-t-il déclaré, via Deadline. « Que le film serait respectueux. Je pense que nous avons respecté notre part du marché, mais ceux qui sont venus plus tard devraient également respecter le leur. »

“Certains films touchent les gens… Et cela affecte ceux de Minamata et les gens qui vivent des choses similaires”, a poursuivi Depp. “Et pour quoi que ce soit… Pour le boycott d’Hollywood à mon égard ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, au cours des dernières années ?” Depp a ajouté plus tard qu’il “se dirigeait vers l’endroit où je dois aller pour faire tout cela … pour mettre les choses en lumière”.

Depp et Heard se sont mariés en février 2015 et Heard a demandé le divorce en mai 2016. Elle a accusé Depp d’avoir été verbalement et physiquement abusive au cours de leur relation et a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire. Leur divorce a été finalisé en janvier 2017, Depp versant à Heard un règlement de 7 millions de dollars. Heard a ensuite promis de faire don du règlement à l’ACLU et à l’hôpital pour enfants de Los Angeles. En janvier, Depp a accusé Heard de ne pas avoir fait les dons, et un juge de New York a accédé à sa demande que l’ACLU publie la preuve du don. L’équipe de Heard a déclaré que ses dons avaient été retardés en raison des affaires judiciaires en cours avec Depp.

Depp a déposé une plainte en diffamation contre les éditeurs de The Sun en juin 2018 pour l’avoir qualifié de “batteur de femmes” dans un article. Le juge dans l’affaire a déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer les affirmations de Heard dans 12 des 14 agressions présumées et a statué contre Depp. En mars 2021, l’appel du verdict de Depp a été rejeté. Le procès en diffamation de Depp contre l’éditorial du Washington Post de Heard est toujours en cours, un procès devant commencer en avril 2022.