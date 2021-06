Johnny Depp, victime de fake news pour son procès contre The Sun

Et parce qu’en célébrant leur « innocence », ils contribuaient à la violence de genre, aussi présente en Espagne que dans d’autres pays comme le Mexique.

Beaucoup d’encouragements à ce Jhonny Deep. En revanche, le cas de Johnny Depp est toujours pendant et nous n’avons aucune décision judiciaire pour affirmer qu’il en est la victime. Méfiez-vous de ces thèmes pls https://t.co/uBejzTgVWk – Kin ~ Erios (@faunx_) 2 juin 2021

Il vaut la peine de préciser que Johnny Depp a perdu le procès contre The Sun et son ex-femme, après que la publication l’a qualifié d'”abuseur de femme” en 2018. En fait, le juge qui a suivi ce processus a considéré que ce que le journal rapportait était “essentiellement vrai” et que 12 des 14 attaques dont il a été question lors des audiences, elles ont eu lieu.

Johnny Depp il a fait appel de la décision, mais la Cour a rejeté sa demande, affirmant qu’ils l’avaient reçu car “des preuves supplémentaires” et que par conséquent un nouveau procès “n’avait aucune chance de succès”.

Les acteurs se sont séparés en 2017. (Stuart Wilson / . / © .Images 131271609)

Malgré ce refus, les poursuites judiciaires de l’acteur et de sa femme n’ont pas abouti. L’acteur a poursuivi l’Union for Civil Liberties of America, l’une des deux organisations, ainsi que le Children’s Hospital of Los Angeles, avec lequel l’actrice a voulu collaborer en s’engageant à faire don de sept millions de dollars de son accord de divorce.

Johnny il veut forcer l’institution à révéler publiquement si son ex-femme lui a effectivement payé la partie correspondante du montant susmentionné.