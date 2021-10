Johnny Griffin prêche un sermon hard bop

Le 23 octobre 1957, un saxophoniste ténor de Chicago âgé de 29 ans entra dans Atelier Van Gelder à Hackensack, New Jersey, pour enregistrer son troisième album The Congregation, pour Note bleue, l’influent label de jazz new-yorkais dirigé par le producteur Alfred Lion. Johnny Griffin venait de passer sept mois à travailler avec les Jazz Messengers d’Art Blakey, mais se concentrait maintenant sur la réussite d’une carrière solo.

À cinq pieds cinq pouces de hauteur, Griffin était considéré comme de petite taille, mais musicalement, il était un colosse absolu. Pour un petit homme, il avait un son puissant. C’est pourquoi il a été surnommé « Petit Géant ». Griffin était l’homme qui transformait le « dur » en « hard bop » et était l’équivalent au saxophone d’un tireur d’élite : un spécialiste de la dégaine dont la technique de doigté rapide était impressionnante et dont le son était énergique, viril et plein. -corps. Mais s’il pouvait souffler des lignes mélodiques en fusion à 100 à l’heure, il possédait également une sensibilité suprême et maîtrisait les ballades lentes.

Sans doute le meilleur des trois albums Blue Note de Griffin, The Congregation – qui a suivi dans le sillage d’Introducing Johnny Griffin et A Blowin’ Session, ce dernier ayant vu Griffin se battre dans un duel titanesque de saxophone avec Jean Coltrane et Hank Mobley – était une session de quatuor qui a trouvé le petit Chicagoan accompagné du pianiste Sonny Clark, du bassiste de Detroit Paul Chambers (qui était également apparu sur A Blowin’ Session) et du batteur de Philadelphie Kenny Dennis.

Soul jazz influencé par le gospel

La chanson titre d’ouverture est un original de Griffin qui est une tranche de soul jazz influencée par le gospel dont le titre signifie, peut-être, qu’il devrait être considéré comme une pièce d’accompagnement pour Horace ArgentLe populaire single Blue Note de « The Preacher ». Après le solo robuste de Griffin, le piano de Clark semble délicat en comparaison. Chambers, qui a également enregistré des albums en tant que leader chez Blue Note au cours de la même période, brille sur un solo de basse ambulante avant que Griffin and Co. ne reprenne le thème principal enjoué.

Écrit par son compatriote de Chicago et saxophoniste alto John Jenkins, « Latin Quarter » trouve Griffin revisitant un morceau qu’il avait enregistré une semaine plus tôt en tant que sideman pour le bassiste Wilbur Ware (sur l’album Riverside The Chicago Sound). Alternant entre un groove latin sensuel et des rythmes de jazz swinguants, la pièce met en vedette un souffle prodigieux de Griffin, qui nous offre également une sublime cadence de saxophone vers la fin.

Le swinger midtempo « I’m Glad There Is You » est la version de Griffin d’un standard de jazz très couvert qui a été co-écrit en 1941 par grand groupe jazzman Jimmy Dorsey, et a été un succès pour Frank Sinatra six ans plus tard. En plus d’afficher une formidable maîtrise de la technique du saxophone, la performance émotionnellement nuancée de Griffin montre qu’il n’est pas étranger à la sensibilité émotionnelle.

Invention mélodique

Griffin a écrit « Main Spring », un blues nocturne et claquant propulsé par un groove sublime de Chambers et Dennis. Le sens de l’invention mélodique du saxophoniste ne montre aucun signe de tarissement alors qu’il renverse la mélodie avec un long solo souple qui rappelle les ténors blues du début des années 50. En revanche, le jeu de piano de Sonny Clark est maigre et économique. « Main Spring » se distingue également par un long solo de basse arco de Paul Chambers.

Le tempo s’accélère pour « It’s You Or No One », un air de Jules Styne-Sammy Cahn qui a été initialement chanté par Doris Day sur la bande originale du film hollywoodien de 1948 Romance On The High Seas. Griffin prend l’air à une vitesse vertigineuse par rapport à l’original désinvolte, soufflant une tempête de notes et venant comme un ouragan de Windy City.

Une autre chanson de film, une ode nostalgique intitulée « I Remember You », a été co-écrite par Johnny Mercer et chantée par Dorothy Lamour dans le film The Fleet’s In de 1942 (20 ans plus tard, ce fut un grand succès britannique pour le crooner australien Frank Ifield) . Griffin transforme la chanson en une exposition hard bop avec un solo de batterie de Kenny Dennis, qui faisait ses débuts d’enregistrement sur la session.

L’un des saxophonistes hard bop les plus doués techniquement

Lors de sa sortie en mars 1958 sous le nom de BLP 1580, The Congregation était logé dans une couverture distinctive conçue par Le gourou du design de Blue Note, Reid Miles, avec une illustration dessinée par un artiste alors inconnu appelé Andy Warhol. La musique a confirmé que Griffin était l’un des saxophonistes les plus doués techniquement dans l’idiome du hard bop.

Malheureusement, Griffin n’a pas fait d’autre album pour Blue Note, mais a continué à enregistrer pour une multitude d’autres labels, dont Riverside et Prestige, avant de déménager en Europe en 1963 où il a vécu et travaillé jusqu’à la fin de sa vie. La Congrégation, cependant, a montré que le «Petit Géant» jouait un grand rôle dans la montée du hard bop et représentait un point culminant dans l’histoire de Griffin et de Blue Note.

