Johnny Herbert conseille aux rivaux du titre de « choisissez vos moments »

Johnny Herbert dit que Max Verstappen et Lewis Hamilton doivent apprendre à concéder quand cela “ne vaut pas le risque” alors qu’ils se battent pour le titre mondial.

Cette année, la Formule 1 assiste à une lutte intense pour le championnat, le balancier entre Verstappen et Hamilton.

Le pilote Mercedes avait l’avantage initial, en hausse de 14 points après sa victoire en Grand Prix d’Espagne. Une course plus tard, c’est Verstappen qui était en tête, à quatre points du bien après sa victoire à Monaco. Le pilote Red Bull a accumulé un tampon de 32 points avant d’arriver sur la grille de Silverstone.

Mais des chutes consécutives au premier tour ont remis Hamilton en tête, seulement pour que Verstappen la récupère au GP des Pays-Bas, puis l’étende à cinq points à Monza.

Cependant, le résultat aurait pu être très différent si le Néerlandais n’était pas entré en collision avec Hamilton à mi-chemin du Grand Prix d’Italie.

L’accident a mis les deux pilotes hors de la course, Toto Wolff affirmant que Hamilton était sur la bonne voie pour la victoire si Verstappen n’avait commis aucune action pour “empêcher un adversaire de gagner”.

Mais alors que les stewards rejettent la responsabilité de la collision « principalement » sur les épaules de Verstappen, Herbert pense que les deux protagonistes du titre doivent savoir quand reculer.

Un nouvel angle dramatique sur la collision Hamilton/Verstappen#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/PvN2KGUbbi – Formule 1 (@F1) 14 septembre 2021

“Je pense qu’il y a un élément que Lewis avec cette expérience, qu’il sait quand se retirer”, a déclaré Herbert, un ancien pilote de F1, à Sky Sports.

“Mais j’aime Max, j’aime ce qu’il fait sur la piste, j’aime ce qu’il fait derrière le volant.

«Ces situations vont arriver, vous savez que parfois vous faites une erreur par exemple. Lewis l’a fait dans le passé aussi.

“Donc, ça va vraiment se résumer à… Je suppose que dans un championnat, c’est quand vous choisissez vos moments pour dire que cela ne vaut pas le risque.”

Mais alors que Herbert pense que le déménagement était un risque inutile, son collègue de Sky, Martin Brundle, dit qu’il “devait être fait”.

Il a déclaré : « C’était un moment clé pour la course et le championnat, et les deux pilotes savaient qu’il était extrêmement difficile de dépasser une voiture au rythme similaire et qu’ils devaient tous les deux être devant.

“Il n’y avait pratiquement pas de temps pour la pensée consciente, tout était question de réflexes et d’instincts.

« C’était peut-être une décision trop ambitieuse, mais elle devait être prise. Max était pleinement engagé, il aurait peut-être dû freiner ou reculer, mais je doute qu’il ait le temps, et il voulait la passe.

