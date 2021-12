Johnny Herbert « sûr » qu’un autre titre est à venir à Abu Dhabi

Johnny Herbert a fait l’éloge des deux « gladiateurs » qui s’affrontent pour le championnat du monde – et s’attend à une tournure finale dans la bataille pour le titre.

Lewis Hamilton a remporté la victoire en Arabie saoudite dimanche, terminant devant Max Verstappen et égalant les points avec le pilote Red Bull avant la dernière manche à Abu Dhabi ce week-end.

Les deux prétendants au titre sont entrés en collision à Djeddah lorsque Verstappen a reçu l’ordre de laisser passer Hamilton, mais le pilote Red Bull s’est ensuite vu infliger une pénalité de 10 secondes pour conduite « erratique » alors que l’homme de Mercedes se dirigeait vers le virage 27.

Hamilton est finalement arrivé en tête de la course et a organisé une confrontation le dernier jour, et Herbert pense que cela pourrait être une finale dramatique d’une année « épique » autour de Yas Marina.

Max Verstappen : 369,5 points

Lewis Hamilton : 369,5 points Une course à parcourir. Une semaine à attendre pour la finale de l’année. Quelle saison phénoménale de #F1.#SaudiArabianGP pic.twitter.com/GuAihWy4bv – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

« Celui-ci vient d’être épique tout au long du processus », a déclaré Herbert à Sky Sports News. « Il y a eu des rebondissements tout au long de la saison, et nous parlons d’aller dans la dernière course et nous avons déjà eu un rebondissement avant Abu Dhabi.

« Je suis sûr qu’il y aura une autre tournure sur un circuit que beaucoup de pilotes connaissent – ils ne le savent pas complètement car il a légèrement changé – mais je ne sais toujours pas qui en sortira réellement en franchissant cette ligne pour ce drapeau à damier.

« Parce que c’est si serré, c’est génial. Ce sont ces gladiateurs, Max et Lewis, qui s’y attaquent vraiment.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet d’une collision mettant fin à la course entre les deux prétendants au titre, avec plusieurs moments de contact tout au long de l’année.

Alors que Verstappen mène le championnat grâce à une victoire en course supplémentaire par rapport à son rival pour le titre, Herbert a déclaré que seul le Néerlandais bénéficierait d’une chute ce week-end.

« Je ne veux pas voir le championnat décidé par l’un des pilotes éliminer l’autre, et ce ne sera que Max parce qu’il a l’avantage de ces victoires », a déclaré le spécialiste de Sky Sports.

« J’espère que ça ne se résume pas à ça parce que je veux juste voir les compétences de ces gars être testées. »

Hamilton pense que la conduite de Verstappen a été « au-dessus de la limite » ces derniers temps et qu’il a dû prendre des mesures d’évitement à plusieurs reprises contre le pilote Red Bull.